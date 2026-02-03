Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

VALERIO MEROLA // Valerio Merola: “Sono stato con tremila donne, non mi sono mai innamorato veramente”
2 Febbraio 2026 - ore  09:57

CALEMBOUR

CRANS-MONTANA AURORA // Crans-Montana: Aurora, di San Nicandro, dona i capelli agli ustionati
2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Minacce a Canonico per costringerlo a vendere il Foggia Calcio: la Dda chiede tre condanne fino a 7 anni

CANONICO MINACCE Minacce a Canonico per costringerlo a vendere il Foggia Calcio: la Dda chiede tre condanne fino a 7 anni

La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto condanne per complessivi 18 anni e 6 mesi di reclusione nel processo con rito abbreviato a carico di tre cinquantenni foggiani

Foggia, ufficiale l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026

Nicola Canonico - ph enzo maizzi ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Foggia // Santa Maradona Football Club //

Bari – La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto condanne per complessivi 18 anni e 6 mesi di reclusione nel processo con rito abbreviato a carico di tre cinquantenni foggiani accusati di aver messo in atto una strategia intimidatoria per costringere Nicola Canonico, allora presidente del Foggia Calcio, a dimettersi e a cedere il club.

La richiesta più pesante – 7 anni e 2 mesi – riguarda Marco Lombardi, ritenuto dagli inquirenti il regista di una vera e propria “strategia della tensione” caratterizzata da minacce e attentati incendiari. Per Massimiliano Russo, cognato di Lombardi, il pubblico ministero Bruna Manganelli ha chiesto 5 anni e 6 mesi, mentre per Fabio Delli Carri la pena invocata è di 5 anni e 10 mesi. Le pene tengono già conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato.

Secondo l’accusa, i tre sarebbero stati coinvolti in cinque attentati ai danni di calciatori, dirigenti e tifosi rossoneri, con l’obiettivo di terrorizzare Canonico e spingerlo ad abbandonare la guida della società sportiva. I reati contestati sono tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il pm non ha invece insistito sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa in favore della batteria Sinesi-Francavilla della “Società” foggiana, pur ritenendo Lombardi contiguo a quell’ambiente.

I tre imputati, detenuti dal 19 maggio 2025, hanno partecipato all’udienza in videoconferenza davanti al gup Giuseppe Battista del Tribunale di Bari. Lombardi ha reso una confessione parziale, mentre Russo e Delli Carri si sono dichiarati estranei ai fatti.

Le richieste di condanna e di risarcimento sono state ribadite anche dagli avvocati Graziano Carlo Montanaro e Michele Laforgia, parti civili per Canonico, imprenditore edile barese che ha guidato il Foggia dal 2021 fino a gennaio scorso, quando ha ceduto la società.

Nella prossima udienza la parola passerà alle difese: Ettore Censano per Lombardi e Russo, Cristiano Conte e Liliana Iadarola per Delli Carri. Nell’inchiesta è coinvolto anche Danilo Mustaccioli, 49 anni, che sarà giudicato con rito ordinario dal Tribunale di Foggia per gli stessi reati e che si è dichiarato innocente.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO