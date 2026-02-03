Bari – La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto condanne per complessivi 18 anni e 6 mesi di reclusione nel processo con rito abbreviato a carico di tre cinquantenni foggiani accusati di aver messo in atto una strategia intimidatoria per costringere Nicola Canonico, allora presidente del Foggia Calcio, a dimettersi e a cedere il club.

La richiesta più pesante – 7 anni e 2 mesi – riguarda Marco Lombardi, ritenuto dagli inquirenti il regista di una vera e propria “strategia della tensione” caratterizzata da minacce e attentati incendiari. Per Massimiliano Russo, cognato di Lombardi, il pubblico ministero Bruna Manganelli ha chiesto 5 anni e 6 mesi, mentre per Fabio Delli Carri la pena invocata è di 5 anni e 10 mesi. Le pene tengono già conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato.

Secondo l’accusa, i tre sarebbero stati coinvolti in cinque attentati ai danni di calciatori, dirigenti e tifosi rossoneri, con l’obiettivo di terrorizzare Canonico e spingerlo ad abbandonare la guida della società sportiva. I reati contestati sono tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il pm non ha invece insistito sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa in favore della batteria Sinesi-Francavilla della “Società” foggiana, pur ritenendo Lombardi contiguo a quell’ambiente.

I tre imputati, detenuti dal 19 maggio 2025, hanno partecipato all’udienza in videoconferenza davanti al gup Giuseppe Battista del Tribunale di Bari. Lombardi ha reso una confessione parziale, mentre Russo e Delli Carri si sono dichiarati estranei ai fatti.

Le richieste di condanna e di risarcimento sono state ribadite anche dagli avvocati Graziano Carlo Montanaro e Michele Laforgia, parti civili per Canonico, imprenditore edile barese che ha guidato il Foggia dal 2021 fino a gennaio scorso, quando ha ceduto la società.

Nella prossima udienza la parola passerà alle difese: Ettore Censano per Lombardi e Russo, Cristiano Conte e Liliana Iadarola per Delli Carri. Nell’inchiesta è coinvolto anche Danilo Mustaccioli, 49 anni, che sarà giudicato con rito ordinario dal Tribunale di Foggia per gli stessi reati e che si è dichiarato innocente.

