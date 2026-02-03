Dopo otto lunghi anni di processo, la Corte di Cassazione mette la parola fine a una vicenda giudiziaria che non avrebbe mai dovuto arrivare a sentenza di condanna. Un sottufficiale della Guardia di Finanza, di origine foggiana e all’epoca dei fatti in servizio in Campania, è stato definitivamente assolto dai reati di truffa, simulata infermità e diserzione militare perché “il fatto non sussiste”.

Una decisione che non solo restituisce dignità a un militare ingiustamente condannato nei primi due gradi di giudizio, ma ribadisce con forza un principio cardine del processo penale: le garanzie difensive non possono essere sacrificate, nemmeno nella fase delle indagini preliminari.

L’indagine trae origine da una conversazione telefonica intercettata nell’ambito di un procedimento per reati diversi, nel corso della quale il militare affermava che “si sarebbe messo in malattia” sulla base di un certificato rilasciato dal proprio medico curante, senza che quest’ultimo lo avesse visitato.

Da qui l’apertura di due procedimenti paralleli: la Procura Militare presso il Tribunale di Napoli contestava al finanziere i reati di truffa, simulata infermità e diserzione; la Procura ordinaria campana apriva un fascicolo a carico del medico per falso ideologico in certificazione.

Nel corso delle indagini a carico del militare, il medico veniva ascoltato come semplice persona informata sui fatti, dichiarando di non aver effettivamente visitato il paziente prima del rilascio del certificato.

Quelle dichiarazioni, rese in assenza di un difensore, sono state poi utilizzate come prova decisiva per condannare il sottufficiale sia in primo grado che in appello alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre alla rimozione dal grado, equivalente al licenziamento.

A ribaltare l’esito del processo è stato il ricorso presentato dall’avvocato Antonio La Scala, difensore del militare, che ha evidenziato una grave violazione dell’articolo 63, comma 2, del codice di procedura penale.

Secondo la difesa, il medico avrebbe dovuto essere considerato sostanzialmente indagato sin dal primo interrogatorio, poiché le sue dichiarazioni erano auto-indizianti e potenzialmente lesive della sua posizione. In tali casi, la legge impone: la presenza di un difensore; l’immediata sospensione dell’atto; l’avviso della facoltà di non rispondere.

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso, affermando un principio di diritto di particolare rilievo: «L’attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato deve essere verificata in termini sostanziali e non meramente formali, prescindendo dall’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato». Secondo i giudici di legittimità, l’audizione del medico — disposta proprio sul presupposto della falsità dei certificati — presupponeva già la sua qualità di indagato, rendendo inutilizzabili le dichiarazioni rese senza garanzie difensive.

Alla luce di tali violazioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna, disponendo l’assoluzione del militare perché il fatto non sussiste.

Si chiude così una storia giudiziaria durata quasi un decennio, con gravi conseguenze personali, professionali ed economiche per il sottufficiale, che nel frattempo ha subito un ingiusto arresto della progressione di carriera e pesanti ricadute familiari. Una vicenda che pone interrogativi profondi sul rispetto delle garanzie difensive e sui tempi della giustizia, e che — come sottolineato dalla difesa — avrebbe dovuto concludersi già in primo grado con un’assoluzione.