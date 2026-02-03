Il Comune di Manfredonia accelera sul rafforzamento dell’organico tecnico: con determinazione del Settore Risorse Umane viene approvato lo schema di convenzione per utilizzare una graduatoria del Comune di Monte Sant’Angelo finalizzata all’assunzione di 4 istruttori tecnici (area istruttori) a tempo indeterminato.

L’atto si inquadra nel PIAO 2025-2027, che prevede la copertura dei posti tramite scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni o concorso. Dopo le richieste di disponibilità inviate a Provincia e Comuni del territorio, Manfredonia valuta più opzioni: Provincia di Foggia, Comune di Foggia e Comune di Monte Sant’Angelo. Ma la graduatoria provinciale viene esclusa perché risulta pendente un ricorso al TAR Puglia – Bari: elemento che, secondo il regolamento comunale sull’utilizzo di graduatorie esterne, è motivo di esclusione.

La scelta ricade quindi sulla graduatoria più “vecchia” disponibile e utilizzabile nel perimetro regolamentare: quella del Comune di Monte Sant’Angelo, approvata con determinazione gestionale n. 1467 del 04/12/2024. L’accordo avrà durata limitata: “non superiore a un anno” e comunque legata allo scorrimento necessario per reclutare le 4 unità, rispettando l’ordine degli idonei. Il provvedimento precisa anche che non comporta impegno di spesa e dispone la pubblicazione all’albo pretorio.

A cura di Michele Solatia.