Il Piano delle alienazioni 2026-2028 del Comune di Manfredonia non è solo un atto contabile: è un vero e proprio “catalogo” di patrimonio destinato alla vendita, con procedure differenziate e uno stato di avanzamento spesso già definito. Il documento allegato all’atto consiliare riporta beni, valori stimati, identificativi catastali e modalità di alienazione, evidenziando una situazione articolata: alcuni lotti risultano già aggiudicati e prossimi alla stipula, altri passano da diritti di prelazione, altri ancora richiedono nuovi bandi dopo precedenti tentativi andati deserti

I “pezzi forti”: aree, terreni e chioschi

Tra i beni di maggiore impatto economico spiccano:

Aree e immobili di via Tratturo del Carmine (ex CCR ASE) per 680.000 euro, già aggiudicati con bando pubblico e in fase di atti propedeutici alla stipula;

Terreno edificabile Programma Gozzini da 384.880 euro, anche questo aggiudicato e “prossimo alla stipula”;

il chiosco “La Rotonda” (superficie coperta) in area lungomare, stimato 246.937 euro, anch’esso indicato come aggiudicato.

Accanto ai lotti di grandi dimensioni, ricorre con forza la voce “aree chiosco”, spesso con valori standardizzati nell’intorno dei 30mila euro, ma con differenze importanti nella procedura: in diversi casi è indicato il diritto di prelazione già esercitato, in altri la prelazione è solo “manifestata”, e in altri si prevede l’uscita a bando pubblico

Borgo Mezzanone: bandi deserti e prelazioni

Una sezione particolarmente significativa riguarda gli immobili demaniali in località Borgo Mezzanone, con più subalterni e categorie diverse. Qui emerge un dato amministrativo: diversi bandi risultano “andati deserti”, motivo per cui si rende necessario riprogrammare o rimodulare gli step successivi. Allo stesso tempo, alcuni sub risultano già coperti da prelazione esercitata (indicata anche con valori “già incrementati del 10%” in più voci).

Metodi di stima: comparazione OMI e capitalizzazione

Il Piano dettaglia anche come sono stati costruiti i valori economici. Per alcuni beni trasferiti attraverso il federalismo demaniale si adotta la stima diretta e per comparazione con metodo Agenzia del Demanio; per la generalità degli immobili si utilizza la comparazione basata sui valori OMI disponibili alla data di valutazione; per aree chioschi e manufatti in patrimonio disponibile si ricorre alla capitalizzazione con saggi variabili (dal 1,5% al 5,5%) a seconda di tipologia; per aree annesse agli immobili è indicata una capitalizzazione con saggi del 10-20%.

Il valore complessivo e la ripartizione annuale

Il totale del Piano, aggiornato e “ripulito” dalle vendite già concluse, è fissato in 3.366.823,08 euro. La tabella di confronto allegata evidenzia anche che alcune voci risultano già “vendute” nel 2025 e quindi non ricomprese economicamente nel nuovo triennio, con conseguente rimodulazione dei valori complessivi e annuali.

A cura di Michele Solatia.