“Prudite de cule" (video fortemente goliardico in pieno tema carnevalesco)

Con gli amici Francesco Granatiero (vignettista di talento) e Michelino Catalano (bandista), nel laboratorio del maestro catapestaio Matteo Trotta, realizzammo un simpatico video, utilizzando una mia composizione in vernacolo sugli imbarazzamenti viscerali nel Sipontino dal titolo : “PRUDITE DE CULE“.
Ci divertimmo, con risate a crepapelle!
Voce fuori campo nel video: F. Granatiero; alla tromba: M. Catalano.
PRUDITE DE CULE
Seccòme l’andiche decevene ca so cose da ninde,
nuje sepundine tenime cinghe tipe d’embarazzaminde.
U fite, a lòffe, u chjìreche, a còsche e u cuscone.
U fite, je rumandeche e suttile
e jèsse citte citte senza fe remure.
A loffe je tonne e chione
e chi la fè ji sembe na pescòne.
U chireche pote jesse forte o chiene,
a seconde sa mangete fefe o patene.
A coscke ji a reggine du cule,
pecchè a fanne tutte quande,
dottire, muffarde e puletecande,
bezzòche, masculine e femmene gravande.
E pe fernesce li cuscòne,
specie ai vicchje quanne i vone
tutt’attorne l’arje ‘ndròne.
Alla faccia da creanze,
pecchè so delure de panze,
se chiche june nellì fè,
‘ngià pegghgiesse m’avuta scusè,
so prudite de cule
e n’ji nge potene fermè !.
Carnevale 1980- FRANCO RINALDI
SCORREGGE (Modi dire nel vernacolo sipontino)
Trombe de cule salute de curpe !
Quanne u cule fe fraiasse u dottore stè all’aspasse!
Quanne u cule mona vinde u spezzjéle c’iannette i dinde!
‘Mbère cule quanne stè sule!
Stè nu moneche mbreggiòne ca vola assì…!
Sfuche cule ca ne lua sapì nesciune!
Uagliò currende au monde!
Megghje na mala crianze ca nu delore de panze!
Vocche e cule ne li ferme nesciune!