3 Febbraio 2026 - ore  08:58

3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Home // Foggia // “Quanto basta” con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti nel prossimo fine settimana al Teatro Giordano

SASSANELLI - ZOTTI “Quanto basta” con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti nel prossimo fine settimana al Teatro Giordano

Prosegue la stagione di prosa organizzata dal Comune di Foggia e da Puglia Culture

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e Puglia Culture. Il prossimo fine settimana -sabato 7 febbraio alle ore 21, domenica 8 febbraio alle ore 18 – al Teatro Giordano, verrà rappresentato “Quanto basta”, scritto e diretto da Alessandro Piva, con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, scenografia di Marianna Sciveres e luci curate da Giovanni Vito Marasciulo, produzione Seminal Film.

La storia: Una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. La moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e ore il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi.

Gli attori: Paolo Sassanelli, nato a Bari, trasferitosi a Milano con la famiglia e poi tornato in Puglia, spazia tra teatro (è anche un apprezzato regista), televisione (Classe di ferro, Un medico in famiglia) e cinema (indimenticabile il cult movie La Capa Gira, diretto proprio da Piva).

Lucia Zotti ha iniziato a calcare le scene teatrali fin da bambina. Tra i fondatori del Teatro Kismet a Bari, è stata diretta da prestigiosi registi in teatro (Carlo Formigoni in primis) e al cinema (Ettore Scola, Pupi Avati, Antonio Albanese, Giacomo Campiotti, tra gli altri). Dal 2005 è a sua volta anche autrice e regista.

I biglietti sono già disponibili nei punti vendita e online sul circuito VivaTicket.Il botteghino del Teatro Giordano sarà aperto giovedì 5 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, venerdì 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 12, sabato 7 febbraio dalle ore 19 fino a inizio spettacolo, domenica 8 febbraio dalle ore 16.30 fino a inizio spettacolo.

