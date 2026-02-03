Dopo 70 giorni dalle elezioni, prende ufficialmente il via la XII legislatura del Consiglio regionale della Puglia. A presiedere provvisoriamente la prima seduta è stato Luigi Lobuono, consigliere più anziano ed ex candidato presidente del centrodestra, recentemente passato al gruppo misto.

Per la provincia di Foggia hanno fatto il loro ingresso ufficiale in aula Rossella Falcone (Pd), Graziamaria Starace e Giulio Scapato (Decaro presidente) e Nicola Gatta (Fratelli d’Italia), mentre sono tornati nei banchi Raffaele Piemontese (Pd), Antonio Tutolo (Per la Puglia), Rosa Barone (M5S), Giannicola De Leonardis (Fratelli d’Italia), Paolo Dell’Erba (Forza Italia) e Napoleone Cera (Lega).

Nessuno dei consiglieri foggiani ricopre incarichi di capogruppo. I gruppi sono guidati da rappresentanti di altre province: nel Pd Stefano Minerva (salentino), per ‘Decaro presidente’ Giuseppe Fischetti (Taranto), ‘Per la Puglia’ Ruggiero Passero (Bat), nei Cinquestelle Maria La Ghezza (Bari), Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro (Lecce), Forza Italia Paride Mazzotta (salentino) e nella Lega Fabio Romito (Barese).

Anche nell’Ufficio di Presidenza Foggia resta esclusa: nella scorsa legislatura contava tre rappresentanti, questa volta nessun incarico per la rotazione. Il presidente del Consiglio regionale è Toni Marrelli (Pd), eletto con 36 voti favorevoli, tra cui almeno sei esponenti dell’opposizione. La vicepresidente Elisabetta Vaccarella (Pd) ha ottenuto 27 voti, mentre per la minoranza di centrodestra è stata eletta vicepresidente Renato Perrini (21 voti). I segretari d’aula sono Tommaso Gioia (Decaro presidente) e Massimiliano Di Cuia (Forza Italia).

Resta aperta la partita per la presidenza delle commissioni. Le due spettanti all’opposizione, Statuto e Commissione di studio sulla criminalità organizzata, potrebbero andare a Fratelli d’Italia, con papabili Tommaso Scatigna (Bari) e Luigi Caroli (Brindisi). Tra le commissioni assegnate al centrosinistra, ci sarebbero margini per il lucerino Antonio Tutolo.

Per Foggia, potrebbe arrivare una delegazione speciale a Rosa Barone (M5S), simile a quella affidata in passato da Michele Emiliano a Grazia Di Bari. La delega riguarderebbe la Promozione del turismo, del patrimonio, dei Borghi e degli itinerari culturali in ottica di sostenibilità, rappresentando un incarico di rilievo per il territorio. Restano in capo al presidente Decaro le deleghe principali su Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale e Contenzioso.

Lo riporta foggiatoday.it.