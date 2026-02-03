Riforma Nordio, incontro pubblico a Manfredonia: “Perché è giusto dire no?”

Un momento di confronto pubblico sulla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa dal titolo “Riforma Nordio: perché è giusto dire no?”, in programma giovedì 6 febbraio 2026 alle ore 19.00 presso il Palazzo dei Celestini di Manfredonia.

L’incontro è promosso dal Presidio cittadino di Libera Manfredonia, in collaborazione con il comitato referendario “Giusto Dire No”, e si inserisce nel dibattito nazionale in vista del referendum sulla riforma della giustizia.

Al centro della serata, un’analisi critica dei contenuti della riforma Nordio e delle sue possibili ricadute sul sistema giudiziario, sull’equilibrio dei poteri e sulla tutela dei principi costituzionali.

I relatori

Interverranno:

Marco Travaglio , giornalista e scrittore, direttore de Il Fatto Quotidiano;

, giornalista e scrittore, direttore de Il Fatto Quotidiano; Apollonia Rinaldi , referente del Presidio cittadino di Libera a Manfredonia;

, referente del Presidio cittadino di Libera a Manfredonia; Enrico Giacomo Infante , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; Roberto Galli, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia.

A moderare il dibattito sarà Filippo Santigliano, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

Il messaggio dell’iniziativa

L’incontro intende offrire ai cittadini strumenti di comprensione e riflessione su una riforma che, secondo i promotori, rischia di incidere profondamente su giustizia, democrazia e Costituzione. Non un evento di mera propaganda, ma uno spazio di approfondimento aperto alla cittadinanza, nel segno dell’informazione e della partecipazione consapevole.

«Votare No – spiegano gli organizzatori – significa difendere i principi fondamentali dello Stato di diritto e garantire un sistema giudiziario realmente autonomo e indipendente».

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.