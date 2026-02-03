Edizione n° 5965

Home // Politica // Sondaggio Swg: la Lega perde terreno, Renzi e Calenda in crescita

SONDAGGIO LEGA Sondaggio Swg: la Lega perde terreno, Renzi e Calenda in crescita

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7, la Lega è il partito che registra il calo più consistente di consensi

Sondaggio Swg: la Lega perde terreno, Renzi e Calenda in crescita

Salvini e Meloni - Fonte Immagine: ilmanifesto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Politica // Politica Nazionale //

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7, la Lega è il partito che registra il calo più consistente di consensi, scendendo dello 0,3% al 7,7%, sull’onda delle polemiche interne e dei venti di scissione legati a Roberto Vannacci.

Fratelli d’Italia cresce leggermente dello 0,1%, raggiungendo il 31,3%, mentre il Partito Democratico arretra al 22,5%. Stesso trend negativo per il M5s, che cala al 12%, mentre Forza Italia resta stabile all’8,2%. Avs segna un calo portandosi al 6,5%.

Tra i partiti minori, tutti in crescita: Azione di Carlo Calenda sale al 3,1%, Italia Viva si attesta al 2,2%, +Europa al 1,4% e Noi Moderati raggiunge l’1,2%. Il sondaggio evidenzia così un quadro politico con la Lega in flessione e i partiti di centrosinistra e centristi in lieve recupero.

Lo riporta open.online.

