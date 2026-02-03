Edizione n° 5966

2 Febbraio 2026 - ore  09:57

2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Trasporti carenti verso il Conservatorio di Rodi Garganico: la denuncia di un'altra docente

TRASPORTI CARENTI GARGANO Trasporti carenti verso il Conservatorio di Rodi Garganico: la denuncia di un’altra docente

La docente è stata costretta ad acquistare una seconda automobile, da tenere stabilmente a Termoli

“Il pullman delle 6:55? Un muro umano già a metà percorso”. Disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia: pendolari segnalano

PENDOLARI, LINEA AUTOBUS - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

Dopo la testimonianza della docente Anna, pubblicata nei giorni scorsi, arriva un’ulteriore denuncia che conferma le gravi criticità nei collegamenti verso il Conservatorio di Rodi Garganico. A raccontare la propria esperienza è Alicia Galli, docente, direttrice d’orchestra e compositrice, residente a Bologna.

Per poter raggiungere la sede di lavoro negli orari previsti, senza dover affrontare un’intera giornata di viaggio, la docente è stata costretta ad acquistare una seconda automobile, da tenere stabilmente a Termoli, così da coprire in autonomia l’ultimo tratto del percorso, completamente privo di collegamenti pubblici.

«Da Foggia – spiega Galli – per gli stessi motivi segnalati dalla collega Valanzuolo, ovvero la forte scarsità delle corse delle Ferrovie del Gargano, non sarebbe possibile arrivare a Rodi Garganico negli orari di servizio se non partendo addirittura il giorno prima». Una situazione che rende di fatto impraticabile l’utilizzo dei mezzi pubblici per chi lavora o studia nel territorio.

Nemmeno Termoli, unica altra città relativamente vicina, offre soluzioni alternative: non esistono collegamenti pubblici diretti tra Termoli e Rodi Garganico, lasciando docenti e studenti senza reali possibilità di spostamento se non attraverso mezzi privati.

La docente sottolinea come il suo caso e quello della collega non rappresentino eccezioni, ma siano solo due esempi di un problema strutturale che coinvolge molti insegnanti e studenti del Conservatorio, costretti a enormi sacrifici economici e logistici per poter garantire la continuità didattica.

A rendere il quadro ancora più critico è la forte disparità stagionale dei servizi: “durante l’estate, le corse da Foggia aumentano per favorire l’afflusso turistico verso il Gargano, mentre nei mesi invernali i collegamenti si riducono drasticamente, fino a diventare, di fatto, insufficienti per chi vive e lavora stabilmente sul territorio.”

LASCIA UN COMMENTO