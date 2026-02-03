Roberto Vannacci ufficializza l’addio alla Lega e annuncia l’avvio di un nuovo progetto politico. Con un messaggio pubblicato sui social, il generale ed europarlamentare ha comunicato la decisione di proseguire “da solo” e di rendere operativa la sigla “Futuro Nazionale”, presentata come approdo di un percorso personale e politico. «Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia», scrive Vannacci, accompagnando il post con il simbolo del movimento.

Nelle righe successive l’ex vicesegretario leghista rivendica la scelta come atto di autonomia rispetto alle dinamiche dei partiti: «Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci». E conclude con una formula che suona come dichiarazione di nascita del soggetto politico: «Da oggi Futuro Nazionale è una realtà».

La replica della Lega è immediata e affidata direttamente al segretario federale Matteo Salvini, che in un lungo intervento parla di amarezza e richiama il tema della fedeltà alla comunità politica. «Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato», premette Salvini, ricostruendo il rapporto instaurato con Vannacci negli ultimi mesi: «La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo». Il leader del Carroccio elenca quindi le tappe dell’integrazione del generale nel partito: dalle sedi aperte e dalla partecipazione a Pontida, fino alla candidatura alle Europee, al sostegno elettorale e agli incarichi interni. «Lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito», scrive.

Il passaggio più duro arriva quando Salvini contrappone l’appartenenza ai vantaggi personali: «Far parte di un partito, di una comunità, di una famiglia non significa solo ricevere, essere al centro di tutto, ottenere posti e candidature: è soprattutto lavoro, costruzione, sacrificio e, prima di tutto, lealtà». E aggiunge un affondo dal chiaro riferimento alla carriera militare di Vannacci: «Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa».

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, la rottura sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i due. Prima del faccia a faccia, Salvini aveva minimizzato le indiscrezioni su un possibile strappo, assicurando che «c’è spazio per tutti» e citando, tra gli altri, Zaia e Giorgetti. L’esito del colloquio, però, non avrebbe ricomposto le distanze: l’ipotesi, riferita da fonti di stampa, è quella di una separazione definita “consensuale”.

Nel frattempo, a Milano, Salvini ha convocato per oggi alle 16 una riunione non programmata del Consiglio federale. Una nota del partito precisa che la seduta è dedicata principalmente ai temi della sicurezza e che sono stati convocati tutti e quattro i vicesegretari, con partecipazione sia in presenza sia da remoto.

Sulla decisione di Vannacci interviene anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che parla di “corpo estraneo” e ridimensiona la durata dell’esperienza leghista del generale: «Non sono sorpreso… è la conferma, vista la “lunga” carriera che ha avuto in Lega, meno di un anno, che ha preso atto di essere un corpo estraneo». Zaia ipotizza che Vannacci avesse «un altro progetto» e che ora scelga di camminare «sulle sue gambe», rimandando al futuro la verifica della reale consistenza politica dell’iniziativa.

Sul piano europeo, intanto, Vannacci non risulta più membro del gruppo dei Patrioti (PfE) al Parlamento europeo. In una comunicazione, il gruppo sottolinea che l’uscita dalla Lega rendeva incompatibile la permanenza nella formazione parlamentare e ribadisce che la Lega resta «partito partner a pieno titolo» nella famiglia dei Patrioti, con una cooperazione che «prosegue invariata».

L’annuncio di “Futuro Nazionale” apre ora una nuova fase: da un lato la Lega prova a contenere l’impatto politico della rottura; dall’altro Vannacci scommette sulla costruzione di un contenitore autonomo, rivendicando una linea “senza compromessi”. Resta da capire quali saranno tempi, profilo organizzativo e alleanze di un progetto che, nelle intenzioni del suo promotore, vuole trasformarsi rapidamente da simbolo social a forza politica strutturata. Lo riporta skysport.it.