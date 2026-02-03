Notte di paura, tra il 2 e il 3 febbraio, a Zapponeta dove l’auto di un medico in servizio presso la sede di Continuità Assistenziale è stata rubata da tre malviventi che, dopo aver forzato il cancello, si sono introdotti nell’area riservata ai mezzi dei sanitari. Il giovane medico, uscito per tentare di impedire il furto, sarebbe stato bersagliato da lancio di pietre ed è stato costretto a rifugiarsi all’interno dell’ambulatorio, barricandosi per evitare conseguenze peggiori.

A denunciare l’episodio – l’ennesimo che coinvolge medici e operatori sanitari impegnati in ospedali, postazioni del 118 e guardie mediche – è Salvatore Onorati, medico di famiglia ed ex presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia. Il suo intervento, affidato ai social, è durissimo.

«Un giovane collega compra un’auto per poter svolgere il proprio lavoro, firma le rate, affronta con fiducia il suo primo incarico. E poi arriva qualcuno che gliela ruba mentre è in servizio, mettendo a rischio la sua incolumità e lasciando il paese senza medico per tutta la notte», scrive Onorati, denunciando il danno economico, il trauma subito e il pericolo per la comunità.

«In un momento in cui i medici sono pochi e i posti da coprire sono molti, è evidente che nella scelta della sede si dovrà tenere conto anche del rischio di essere derubati o peggio. Non ci si può lamentare se poi qualche paese resta scoperto. È un obbligo garantire sicurezza fisica e tutela dei beni dei colleghi che lavorano da soli, di notte, per la salute delle comunità».

Sulla vicenda interviene anche la Fimmg, che parla di «atto di una gravità inaudita» e denuncia la «cronica mancanza di sicurezza» in molte sedi di Continuità Asistenziale dell’Asl.

Il vice‑segretario vicario Libero Ciliberti sottolinea come negli ultimi mesi si siano moltiplicati episodi di violenza, intimidazioni e aggressioni ai danni dei medici in servizio, nonostante si tratti di un presidio sanitario essenziale per i territori.

Il sindacato avverte: se le condizioni non cambieranno, sempre meno professionisti saranno disposti a lavorare nella continuità assistenziale, già messa a dura prova dalla carenza di personale e dai tagli alla spesa sanitaria.

Onorati e la Fimmg chiedono interventi urgenti per garantire l’incolumità dei medici, rafforzare la sicurezza delle strutture e assicurare la continuità di un servizio fondamentale per la salute pubblica.