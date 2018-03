Foggia. Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse

Di:

Foggia. Con deliberazione numero 1 del 30 gennaio 2017, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse. Per chiedere la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, a seguito della notifica di cartelle/ingiunzioni di pagamento ovvero provvedimento di accertamento divenuto definitivo al 31 dicembre 2016, il debitore deve presentare istanza redatta su un modulo messo a disposizione dal concessionario della riscossione Mazal Global Solutions Srl entro il 02 maggio 2017.

Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, il concessionario della riscossione informerà il debitore sull’accoglimento della stessa, ovvero il motivato rigetto della richiesta di definizione agevolata. Qualora la predetta richiesta venga accolta, il concessionario della riscossione comunicherà al debitore, entro il 30 giugno 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le cartelle/ingiunzioni di pagamento, sia dagli ex concessionari della riscossione (Gema Tributi Srl e Aipa Spa) che dall’attuale concessionario Mazal Global Solutions Srl, negli anni dal 2000 al 31 dicembre 2016. L’adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario della riscossione.

La modulistica finalizzata all’adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse è scaricabile dal sito del concessionario Mazal Global Solutions Srl, all’indirizzo web www.mazalglobalsolution.it.