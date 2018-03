Calcio, il Manfredonia affronta il Francavilla

Di:

Manfredonia. Arbitrerà il Signor Andrea Bindella, il match Francavilla-Manfredonia (Sezione Di Pesaro,) valido per la 26° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 4 Marzo 2018, alle 14.30, presso lo Stadio Fittipaldi. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti: Paolo Cipoletta (Sezione Di Avellino) e Carmine Castiglione (Sezione Di Frattamaggiore.) Il Manfredonia ha 12 punti in classifica, il Francavilla 24. I delfini cercheranno di strappare agli avversari 3 punti preziosissimi, per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I convocati del Manfredonia

Nell’ultima seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina allo Stadio Miramare, Mister D’Errico, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani:

Grasso

Simone

De Giosa

Orlando

Granatiero

Vatiero

Tristano

Russo

Rubino

Sciannandrone

Abbate

Kebbeh

Martino

Romito

Stoppiello

Gallo

Quitadamo

Diomande

Genchi

La Porta

Assenti: Joof (Infortunato,) Esposito (Squalificato.)

In Panchina: D’Errico Valerio, Allenatore.

Mancheranno per il Francavilla: Cimino (Infortunato,) Zappacosta

(Squalificato.)

Classifica

Potenza 62

Cavese 57

Audace Cerignola 50

Taranto 49

Team Altamura 47

Gravina 43

Az Picerno 40

Nardò 39

Pomigliano 28

Sarnese 27

Città Di Gragnano 27

San Severo 25

Turris 24

Francavilla 24

Aversa Normanna 23

Frattese 18

Manfredonia 12

Sporting Fulgor 11

Gare della 26° giornata

Audace Cerignola-Aversa Normanna

Az Picerno-Cavese

Gravina-Città Di Gragnano

Francavilla-Manfredonia

Pomigliano-Potenza

Frattese-Sporting Fulgor

Nardò-Taranto

Sarnese-Team Altamura

San Severo-Turris

A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia