P.Rinaldi e Dr. Lorenzo Bucossi Polizia di Stato 5

Di:



Bologna. Un nuovo progetto di Rai3 in onda sabato 3 marzo alle 23.55: “Commissari – sulle tracce del male” un programma nato da un’idea di Pino Rinaldi e che si avvale della collaborazione della Polizia di Stato. Un racconto delle indagini svolte da alcuni investigatori della Polizia su alcuni casi di cronaca giudiziaria che hanno segnato profondamente il loro lato umano. Delitti, omicidi e violenze avvenuti in diverse città italiane, risolti grazie al lavoro di un gruppo di esperti investigatori. Protagonista di ogni puntata e’ l’investigatore che ha trattato il caso seguendone l’attività d’indagine. Sarà lui, intervistato da Pino Rinaldi, il volto e la voce portante di un racconto che sarà arricchito da immagini, materiale documentaristico e dal ricordo dell’esperienza diretta vissuta da alcuni dei collaboratori che hanno seguito il caso specifico al fianco dell’investigatore: colui che alla fine si è trovato faccia a faccia con il responsabile del reato. IL DELITTO DELLA SIGNORA

Bologna estate 2006. Un’anziana signora, viene trovata morta nel suo modesto appartamento di periferia. Solo l’autopsia rivela pochi giorni dopo che si è trattato di un omicidio. Il capo della sezione omicidi della squadra mobile, Lorenzo Bucossi, inizia una complessa attività di indagine che lo porta a ricostruire una scena del crimine inizialmente senza colpevoli ma che alla fine avrà un epilogo inaspettato. Un vero delitto della porta accanto con il colpevole che si professa tutt’oggi innocente. Prima puntata

Manfredonia. “Ferocia inspiegabile”. Fabbrocini racconta “Romanzo Criminale” su RAI 3 QUI LA PRIMA PUNTATA INTEGRALE VIDEO – video

Redazione StatoQuotidiano.it “Commissari”, dopo “Romanzo Criminale” è la volta del “Delitto della signora” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.