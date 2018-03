fonte image Bianco Lavoro

Di:



Foggia. ”L’alternanza scuola-lavoro è un percorso consolidato all’Itt Altamura-Da Vinci. Il glorioso istituto tecnico e tecnologico dopo aver formato in quindici anni almeno un centinaio degli attuali occupati in Cartiera, Leonardo (ex Alenia), Officina manutenzione rotabili, Princes più altre piccole aziende del territorio, oggi vuol mandare i propri studenti a lavorare dopo il diploma anche alla Barilla. E’ stato proprio il colosso del Mulino Bianco a chiedere i “servigi” del vecchio Itis rivolgendosi al consorzio Elis che fa consulenza e affiancamento di grandi gruppi industriali (tra gli altri Tim, Enel, Ibm, Rai, la stessa Barilla) proprio allo scopo di accorciare il divario tra l’impresa e il mondo dell’istruzione ancora oggi piuttosto largo nonostante una legge ad hoc”. FONTE, ARTICOLO INTEGRALE SU www.lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, la Barilla assumerà neodiplomati ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.