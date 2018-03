Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

Foggia. Nella tarda serata del 1 marzo, la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia,in servizio di vigilanza sull’autostrada A/14, riceveva una nota radio dal Centro Operativo Polizia Stradale di Bari circa il possibile transito di un autobus con a bordo un ragazzo e una ragazza di minore età, di cui i parenti, residenti a nella provincia di Crotone, avevano denunciato l’allontanamento. Poco dopo la mezzanotte, la pattuglia, già in allerta, notava transitare un autobus che poteva corrispondere a quello ricercato. Procedeva pertanto al suo controllo e, tra i vari passeggeri, riusciva a individuare la ragazza, di 17 anni, e il ragazzo di 16. Gli stessi sono stati presi in custodia dagli agenti, ai quali riferivano di essere diretti da parenti a Torino. La fuga dei minori, pertanto, appariva essere con tutta evidenza la classica “fuitina” in cerca di un futuro condiviso. Poco dopo sono stati rassicurati i genitori circa il ritrovamento dei propri figli e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, in attesa del loro arrivo, venivano affidati a una struttura specializzata per la ricezione dei minori. “Fuitina” dal Crotonese, ritrovata coppia di minori a Foggia ultima modifica: da

