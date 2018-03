DONO DELL'ASSOCIAZIONE "ANGELI" AL REPARTO

Manfredonia, 03 marzo 2018. LODEVOLE ed ennesima iniziativa di solidarietà dell’associazione “Angeli” di Manfredonia, della presidente Anna Rita Caracciolo. Stamani, referenti dell’associazione hanno donato al reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) – diretto dal primario Savino Dimalta e dalla caposala Antonietta Papagno – dell’ospedale civile “San Camillo” di Manfredonia un televisore a colori, per la gioia di tutti i presenti. La donazione è stata effettuata con parte del ricavato della commedia “Zè Pèppe Presidente”, portata in scena a Manfredonia dagli attori: Anna Rita Caracciolo e Giuseppe Prencipe (in arte Peppe Sfera), Mara Vuovolo, Matteo Conoscitore, Rossella Cinque, Carlotta Assisi, Anna Rita Riccardo, Michele Renzulli, Vincenzo Conoscitore, Miriana Zerulo, Pasquale Affatato, Alessandro Fabiano, Cristian Zerulo, Anna Pia Mione, Yiocelyn Javier e Cory Di Pierro. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, il grande cuore di “Angeli”: dono a reparto SPDC del “San Camillo” ultima modifica: da

