Mangiare sano divertendosi: ecco LaPrima colazione biologica di Mercati di Città

Foggia. La prima colazione è da sempre una vera e propria “benzina” per il nostro organismo perché, se fatta nel modo giusto, apporta il necessario quantitativo di calorie utili ad affrontare al meglio le giornate. Per questo è necessario utilizzare prodotti sani, che siano in grado di offrire una alimentazione equilibrata e al tempo stesso ricca di gusto. Un obiettivo tanto più importante se si considera che i principali destinatari del messaggio sono i più piccoli: da una recente indagine promossa dal Ministero della Salute, si evince che la percentuale di bambini obesi italiani di età compresa tra i 6 e i 10 anni si aggira attorno al 10%, l’8% dei bambini salta la prima colazione e il 33% fa una colazione comunque inadeguata. L’obesità rappresenta un importante fattore di rischio di malattie croniche e, se presente in età pediatrica, si associa ad una più precoce insorgenza di patologie tipiche dell’età adulta.

È importante perciò invertire la tendenza partendo dai più piccoli e utilizzando prodotti biologici. E proprio per diffondere le corrette pratiche alimentari, Mercati di Città La Prima lancia per il quarto anno consecutivo il progetto “Crescere sani con la prima colazione”, che si svolgerà dal 12 al 24 marzo 2018, tutte le mattine a partire dalle ore 7.30 presso i fast food 13e30 di tre punti vendita: via Zara 86, via Labriola 22 e via Nardella 2.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 2500 bambini delle scuole Primarie di Foggia con l’intento di far apprezzare meglio ai ragazzi e alle loro famiglie il ruolo della prima colazione e far conoscere il mondo dell’agricoltura biologica. Perché utilizzare prodotti biologici? Perché si tratta di cibi privi di residui di fitofarmaci e quindi risultano più funzionali all’alimentazione umana, seguendo così i principi della dieta mediterranea.

Gli alunni che prenderanno parte al progetto saranno guidati alla scoperta dei prodotti “chiave” della colazione, comprendendo così il modo giusto di consumare questo pasto e gustando gratuitamente i prodotti biologici delle aziende sponsor. Proprio le imprese saranno le protagoniste assolute degli eventi: Mercati di Città La Prima si avvarrà di aziende che metteranno a disposizione dei bimbi i propri prodotti biologici, avendo tra loro in comune la capacità di offrire solo il meglio per i propri consumatori, soprattutto per i più piccoli.

Si tratta di Del Giudice, Rigoni e Grissin Bon. Non mancheranno prodotti come the, latte fresco, fette biscottate, marmellata, frutta, miele e tanto altro, che renderanno speciale la prima colazione dei più piccoli. Le classi di alunni si alterneranno in appuntamenti in cui, alla presenza delle mamme e degli insegnanti, verrà spiegata l’importanza di mangiare prodotti sani in grado di favorire una corretta riserva di energia per l’organismo, mischiando apprendimento a divertimento.

Importante anche la collaborazione delle scuole del territorio, che mettendo a disposizione le proprie classi contribuiscono alla diffusione di un messaggio finalizzato a promuovere corretti stili di vita. “Crescere sani con la prima colazione” rappresenta dunque un’opportunità di crescita per grandi e piccoli. Mercati di Città La Prima guarda al futuro delle nuove generazioni.

fonte http://capitanatafutura.ilcannocchiale.it