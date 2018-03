“Nel foggiano al fenomeno mafioso si affianca criminalità comune minorile”

Relazione Antimafia, Bindi (ph corrieresera)

Roma. “Nel foggiano al fenomeno mafioso si affianca quello di una criminalità comune minorile anch’essa estremamente violenta“. E’ un passaggio della relazione conclusiva XVII legislatura, a cura della presidente della commissione parlamentare Antimafia, on. Rosy Bindi. RELAZIONE CONCLUSIVA XVII LEGISLATURA Come riportato nella relazione, “Il 26 aprile 2017 una delegazione della Commissione si è recata in missione a Foggia. La missione ha avuto ad oggetto un aggiornamento della criminalità di tipo mafioso nelle province di Foggia e di Bari. Nel corso delle audizioni è stato rappresentato che la criminalità mafiosa radicata nella provincia di Foggia ha assunto nel tempo caratteristiche di particolare pericolosità e ferocia e risulta più difficile da contrastare per effetto della totale assenza di collaboratori di giustizia. Le maggiori attività criminali risiedono nelle estorsioni a danno di attività commerciali e nel traffico di stupefacenti, i quali provengono dall’Albania e, limitatamente alla marijuana, da piantagioni autoctone. Un ulteriore elemento di forza delle organizzazioni mafiose foggiane discende dalla situazione di rifiuto della collaborazione o, addirittura, di valutazione di convenienza degli imprenditori estorti rispetto all’estorsione. E’ stato evidenziato che la mafia nella provincia di Foggia risulta strutturata in tre macroaree: quella foggiana, quella cerignolana e quella garganica, ognuna dall’incerta leadership per effetto degli accesi conflitti tra clan e anche all’interno di ciascun clan. Pur infiltrandosi nei settori dell’economia legale, tali sodalizi criminali paiono meno dotati di altre organizzazioni mafiose della capacità di investire i proventi illeciti. E’ stato rappresentato che la mafia barese è contraddistinta da un elevato numero di collaboratori di giustizia, nonché da una sua natura molto fluida e mutevole alla luce del rapido avvicendamento di clan. I collegamenti con camorra, ’ndrangheta e narcotraffico albanese sono strutturati e consolidati. Sono state svolte le audizioni del prefetto di Foggia, Maria Tirone, e dei responsabili provinciali delle forze di polizia (Piernicola Silvis, questore, Marco Aquilio, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Francesco Gazzani, comandante provinciale della Guardia di finanza, Vincenzo Mangia, capo centro operativo della DIA di Bari); del prefetto di Barletta, Andria e Trani, Clara Minerva; del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Giuseppe Gatti; del procuratore aggiunto della Repubblica f.f. presso il tribunale di Foggia, Francesca Romana Pirrelli; della presidente della commissione antimafia regionale della Puglia, Rosa Barone. “Nel foggiano al fenomeno mafioso si affianca criminalità comune minorile” ultima modifica: da

