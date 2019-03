Castelli a Foggia: “Quota 100 è anche della Lega”

Di:

Foggia , 03 marzo 2019. Il ministro Toninelli al Gino Lisa martedì 5 marzo, alle ore 15.30 per puntare ancora l’attenzione sull’aeroporto caro ai foggiani; il Reddito di Cittadinanza e Quota Cento. A parlarne il Movimento Cinque Stelle, ieri pomeriggio nella sede de Laltrocinema.

Ospiti e relatori i pentastellati Rosa Barone, consigliere regionale; Laura Castelli, viceministro Economia e Finanze; Giorgio Lovecchio, portavoce alla Camera Commissione Bilancio; Rosa Menga, portavoce alla Camera Commissione Affari Sociali; Marco Menga, portavoce al Senato Commissione Bilancio.

“Roberto Casaleggio” le parole di Rosa Barone “chiese già nel 2013 che la quota per il Reddito di Cittadinanza passasse a 780 euro. Questo dimostra come il Red vada a dare attenzione con tutto quello che è possibile agli ultimi”.

Così poi Lovecchio a proposito del Reddito di Cittadinanza, “potrà migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione, contrastare povertà e disuguaglianze”. Alle sue parole hanno quindi fatto seguito quelle di una giovanissima Rosa Menga, dalla voce e dal fare sorprendentemente sicuri, più di quelli del collega più anziano Lovecchio, sui requisiti utili per chi intende fare richiesta per il RED.

Pregno di orgoglio per l’operato del Movimento l’intervento della Castelli: “Quota 100 è anche della Lega, ma vorrei far notare che l’80 per cento dei provvedimenti approvati da questo governo sono del M5S”. E se parlano male di loro “io direi che è solo invidia”.

A proposito della stessa Quota 100, ancora la Castelli “non si può richiedere con 40 anni di contributi + 60 anni di età” in risposta ad una richiesta che veniva da una signora presente in platea “Ci sono cose che non abbiamo potuto fare come avremmo potuto, 38 anni di contributi è il massimo possibile che raccoglie la maggior platea possibile”.

Chiarimenti sono poi stati forniti riguardo a specificità del Reddito di Cittadinanza “Chi ha già una casa di proprietà si vedrà riconoscere un Red di 500 euro” e non 600 né 780; riguardo alle agenzie interinali nel processo di intermediazione tra domanda ed offerta “abbiamo usato tutto l’esistente”; e per chi già lavora ma con uno stipendio minimo “esci dal Red solo se con stipendio congruo, altrimenti rimani nel processo. Chi ha stipendio sotto i 780 euro può fare comunque domanda per il Red”. E, se dopo 18 mesi non hai ancora un lavoro, “proseguiamo a patto che tu non abbia rifiutato 3 offerte di lavoro dignitose”.

Importante per la Castelli infine la precisazione “tutte le persone che oggi hanno diritto al Red sono state coperte: i soldi coprono l’intera platea, mentre il REI [formulato dal governo precedente, di Sinistra,ndr.] non era montato così con il rischio che qualcuno rimaneva appeso”.

Daniela Iannuzzi