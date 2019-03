“Il popolo del Pd è vivo e vegeto, e ha ridato fiducia al partito”

Di:

Foggia, 03 marzo 2019. Il dato sulla partecipazione alle primarie del Pd a Foggia si attesta intorno ai 2500 votanti. “Il Pd è vivo e vegeto e ha voluto dare un segnale chiaro: vi abbiamo fatto pagare alcune mancanze, la divisione tra noi, una certa distanza dal ceto popolate, ma oggi vi abbiamo restituito fiducia, fatene buon uso. Questo è il segnale che io ho colto nelle primarie di oggi”. Così il segretario provinciale del partito Lia Azzarone. “A Foggia la gente é venuta ai seggi anche sulla scorta della scelta del sindaco Pippo Cavaliere, che è stata condivisa.”

Colomba Mongiello – ex senatrice, candidata al secondo posto nella lista Zingaretti dopo Paolo Campo, consigliere regionale – aggiunge: “Il popolo del Pd si è rimesso in marcia, ho visto un grande entusiasmo e voglia di spingere per essere l’unico e forte baluardo di opposizione al governo giallo-verde”.

Tre liste con 8 candidati. Capolista per Zingaretti è Paolo Campo (Manfredonia), per Giachetti capolista Lorenzo Frattarolo (Foggia), per Maurizio Martina capolista Elena Gentile (Cerignola).

