Appalti Arsenale Taranto, nelle intercettazioni telefonata da De Comite ed Ammiraglio di Manfredonia

, 3 marzo 2020. “Poi mi fai sapere.. ma ecco ti prego.. di non prendere affatto come una (..)”. C’è anche una “conversazione telefonica” del “31 dicembre 2018” tra l’imprenditore, n.a Taranto 18.06.1940, e l’Ammiraglio ispettore capo Matteo Bisceglia, nato ail 22.09.1957, Ufficiale dirigente della Marina militare, attualmente in pensione, tra “le centinaia diintercettate dai finanzieri nell’ambito delle indagini correlate all’inchiesta sugli appalti dell’Arsenale di Taranto che, lo scorso 20 febbraio, ha originato l’arresto di 12 persone “. Lo riporta stamani Il Fatto Quotidiano , per il quale sarebbero “un’altra decina, dunque, gli indagati a piede libero nell’inchiesta”, compreso il “già Ammiraglio ispettore capo” di Manfredonia “che fino al 18 settembre 2019 era al vertice delladi Roma“.

L’accusa. Come riporta Il Fatto “l’imprenditore Armando De Comite è stato ritenuto dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone al vertice del ‘cartello di imprese’ che pilotava le gare d’appalto, aziende a lui vicine a cui affidare in subappalto attività per l’approntamento delle unità navali”.

La conversazione telefonica. Dalle indagini della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto, “Bisceglia” – per l’ipotesi degli inquirenti – avendo “contezza” dei “preliminari contatti tra il ‘C.N.T.'” e una srl con amministratore di Manfredonia, “caldeggia” ipoteticamente la citata impresa del Foggiano “per i lavori relativi allo smontaggio e posa in opera degli arredamenti a bordo di Nave Cavour“. Come riportato nella conversazione, Bisceglia dice al Di Comite Armando di aver “incontrato” un suo “compaesano” (di Manfredonia,ndr) che “conosce una ditta” della quale pero’ lo stesso Bisceglia dichiara di non sapere di “chi sia”: “di un tale (…) che non conosco (..) che ha chiesto … aiuto e misericordia.. nel senso di tenerlo in considerazione per i lavori di arredamento.. siccome ha usato il consorzio CNT.. CNT..”. “Ma tu sai di che sto parlando?”, chiede Bisceglia a Di Comite che replica “Si, so di che stai parlando.. perchè avevamo interpellato.. una ditta che ci aveva segnalato Fincantieri.. e voleva quasi la metà di quello che dobbiamo prendere noi.. poi abbiamo trovato qualcuno di Foggia.. e che“. “Manfredonia.. Manfredonia”, aggiunge Bisceglia. “Probabilmente sono loro..” aggiunge Di Comite. Il già ammiraglio però sottolinea “voglio dire.. sono paesani.. io.. io metto la buona parola.. però è ovvio.. che il lavoro lo devono fare bene”. Poi il riferimento campanilistico di Bisceglia “Però..insomma penso che sia un atto.. anche un po’ dovuto.. verso i paesani..”. Verso la chiusura della telefonata la precisazione in ogni modo del già l’Ammiraglio ispettore capo di Manfredonia “poi mi fai sapere.. ma ecco ti prego.. di non prendere affatto come una.. (..)“. La replica dell’imprenditore Di Comite “No non ti preoccupare.. lo sai come sono fatto io.. solamente.. che solo trovo la convenienza delle nostre aziende perchè a quello dobbiamo badare..”. “Si si ovviamente a sentir parlare loro sono bravissimi.. eccezionali.. voi verificateli. ovviamente a me.. se poi la scegliete mi fa piacere.. per una questione di campanilismo..”. Dopo i saluti, ancora un riferimento al Sud e al lavoro per il territorio con Di Comite che dice a Bisceglia “no no ti preoccupare che faremo bella figura come meridione.. vedrai.. vedrai“.

L’ordinanza del 18 febbraio 2020, a firma del Gip dr. Ruberto. Complessivamente nel procedimento penale, nell’atto del 18.02.2020 a firma del G.i.p. dr. Benedetto Ruberto, sono riportate 14 persone (come detto non risulta il citato Matteo Bisceglia); per queste 14 posizioni, per 12 è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rigettata infatti l’applicazione di misure cautelari nei confronti di due persone. Nel passaggio delle esigenze cautelari, dell’atto a firma del G.i.p. Ruberto, è riportato che “come evidenziato dal Pm, la presente attività di indagine è di poco successiva ad altra complessa vicenda processuale, di vasta risonanza mediatica (..) che ha interessato il settore degli appalti gestiti dalla Direzione Maricommi di Taranto e che ha visto il coinvolgimento di più ufficiali della Marina Militare e di numerosi imprenditori ‘ai quali sono stati contestati oltre al reato associativo anche più delitti di corruzione continuata e aggravata e turbativa d’asta, essendo emerso all’interno della base militare navale di Taranto l’esistenza di un sistema corruttivo ben collaudato e risalente nel tempo“.