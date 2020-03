Arresti rifiuti, Comune Chieuti “Se necessario, parte civile nel processo”

, 03 marzo 2020. “La notizia dell’arresto di alcuni componenti della famiglia Montagano non ci lascia indifferenti, al fine di evitare facile sciacallaggio da alcuni leoni da tastiera, ci teniamo a chiarire che già nell’estate del 2018, al seguito di alcune segnalazioni, il Sindaco chiedeva all’Arpa e alle guardie forestali, intervenute per la presenza di mucillagine sulla riva delle nostre spiagge, di controllare alcuni sversamenti che si tenevano in agro di, cosa mai avvenuta negli anni precedenti, tale intervento, per il quale va il nostro sentito ringraziamento all’Arpa ed ai Carabinieri Forestali, ha permesso di scoprire dopo le analisi dell’Arpa alcuni illeciti”.

“Oggi la conferma, sulle testate giornalistiche dopo anni d’indagine la Guardia di finanza ha assicurato alla giustizia coloro che hanno operato nell’illecito. Il comune di Chieuti nel caso ci siano i presupposti si costituirà parte civile”.

Lo dichiara in una nota il Comune di Chieuti, del sindaco Diego Iacono.