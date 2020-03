Assunzione ex LSU collaboratori scolastici, sindacati convocati per mobilità straordinaria

Assunzione ex LSU lavoratori pulizie nel profilo dei collaboratori scolastici: una parte della procedura si conclude oggi con la presa di servizio dei dipendenti assunti. Il Comma 5-quinquies della 150/2019 prevede però una procedura di mobilità straordinaria, previo accordo con i sindacati. Lo riporta orizzontescuola.it

Nell’ambito dei limiti di spesa e del numero complessivo di 11263, i posti eventualmente residuati all’esito della procedura suddetta sono utilizzati per le assunzioni degli stessi lavoratori in una provincia diversa da quella in cui hanno partecipato e nella quale non sono stato assunti in quanto i posti non erano sufficienti. I predetti posti eventualmente residuati sono destinati anche a chi è stato assunto a tempo parziale. Al fine suddetto, ossia di essere assunti in una provincia diversa da quella in cui si è partecipato alla procedura, i candidati presentano volontariamente domanda per essere inseriti in un’apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito (nella procedura a livello provinciale).