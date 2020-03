Coronavirus, ATAF Foggia vara piano straordinario di igienizzazione

Foggia, 03 marzo 2020. Il Presidente del CdA ATAF di Foggia “avv. Giandonato La Salandra” comunica di aver messo in campo, nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un piano straordinario di igienizzazione dei mezzi pubblici e degli scuolabus in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate. L’operazione di sanificazione totale interesserà tutto il parco macchine viaggiante. Si è inteso in questo modo attuare con la massima tempestività i provvedimenti di prevenzione decisi dal Comune di Foggia, Regione Puglia e Ministero della Salute.

La sanificazione verrà attuata con particolare riferimento a corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida.