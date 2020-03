Coronavirus, ordinanze di isolamento ad Orta Nova, Stornara e Stornarella

, 03 marzo 2020. Tre misure di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva sono state emanate nella giornata di ieri nei comuni di Orta Nova, Stornara e Stornarella in merito alle misure di contenimento per il rischio di contagio da. A Orta Nova è stata accertata la presenza di un caso relativo ad un cittadino che, è stata pertanto disposta la misura prevista dal governo, che obbliga lo stesso cittadino a rispettare il periodo di isolamento a partire dalla data del 25 Febbraio, rendendosi reperibile presso il proprio domicilio, in caso contrario sarà disposta una denuncia all’autorità giudiziaria.

Stessa misura anche dal sindaco di Stornarella, Massimo Colia, mentre il primo cittadino di Stornara, Rocco Calamita ha emesso invece l’ordinanza n.5 del 02/03/2020, in relazione ad un altro caso accertato di cittadino entrato in contatto con un paziente risultato positivo al Covid-19, per la quale è stata disposta la misura della permanenza domiciliare con sorveglianza attiva fino al prossimo 9 Marzo. Fonte: Lucacaporale.com