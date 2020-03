Coronavirus, “totale deceduti sale a 79, 27 in più rispetto a ieri”

, 11 in più rispetto a ieri mentre, 27 in più rispetto alla giornata di ieri”. Lo ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.

“Il totale dei positivi al coronavirus attualmente è di 2.263 persone – ha riferito – di queste l’88% sono nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”. “Sul totale dei positivi – ha aggiunto Borrelli – 1000 sono in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono in terapia intensiva, pari al 10% delle persone positive”. (ADNKRONOS)