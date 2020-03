Covid19 in Puglia, settimo caso: donna in isolamento domiciliare

Bari, 03 marzo 2020. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica quanto segue: il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari ha rilevato un nuovo caso positivo di COVID19 in Puglia. Si tratta della moglie del caso proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato al Policlinico di Bari. La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all’istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza.

IL SESTO CASO. “Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha rilevato ieri un nuovo caso positivo di COVID19. Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità. Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia. Il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti”.

Gli altri casi. Come riporta l’Ansa Puglia, sono risultati finora positivi: “un 29enne originario di Bari che lavora in Lombardia ma quasi ogni fine settimana fa la spola con la Puglia; una 74enne residente ad Ascoli Satriano (Foggia)”. Questi casi “si sommano ai tre pazienti della provincia di Taranto: il 43enne di Torricella, il caso numero uno pugliese che ha contratto l’infezione a Codogno; sua moglie e suo fratello ad oggi asintomatici. Il 43enne di Torricella è ricoverato al Moscati di Taranto ed è in via di guarigione. Il 29enne barese è stato ricoverato al Policlinico dopo aver avvertito i primi sintomi venerdì sera. L’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia. La 74enne della provincia di Foggia è in buone condizioni e non è stato necessario il ricovero. “La donna è sorella di un uomo residente in Lombardia, contagiato dal virus, che era stato in visita in Puglia”.