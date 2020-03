Covid19, positivo 75enne deceduto nel Foggiano (LIVE)

È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 75 anni con importanti patologie di base deceduto nella provincia di Foggia

Foggia, 03 marzo 2020.. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato neanche dopo l’autopsia, quando analizzerà i campioni clinici e gli esami autoptici. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.

Lo rende noto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute Vito Montanaro.

“In tutto oggi sono stati esaminati 20 tamponi dal Laboratorio regionale di riferimento, uno è risultato positivo al COVID-19 e gli altri 18 negativi. Il caso positivo riguarda un uomo di 47 anni, che era stato in Lombardia e Veneto per lavoro, attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo anche in questo caso a isolare tutti i contatti stretti. Salgono, pertanto, a 9 in totale i casi di COVID-19 in Puglia.

La situazione in Italia: 3 marzo 2020, ore 18.00. POSITIVI 2263 – DECEDUTI 79 – GUARITI 160 Coronavirus, Emiliano firma ordinanza prevenzione per studenti e datori di lavoro

CRISI SETTORI TURISMO E CULTURA: TAVOLO CON PARTENARIATO, ISTITUZIONI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI E OPERATORI. L’assessore al Turismo e Cultura, Loredana Capone e l’assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, hanno convocato questo pomeriggio nella sede dove è riunita la Task force regionale, il tavolo di crisi sull’emergenza Coronavirus sulle proposte a sostegno della filiera del turismo e della cultura, duramente colpito dal crollo delle prenotazioni di viaggi, soggiorni e servizi e dalla cancellazione di numerosi eventi. Erano presenti per la Regione con gli assessori Capone e Borraccino, l’assessore al Lavoro Sebastiano Leo e il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi, insieme a sindacati, associazioni di categoria, operatori e al partenariato. E’ stata illustrata al tavolo la proposta della commissione la proposta della commissione degli assessori al turismo in seno alla conferenza Stato-Regioni, che sarà presentata al Governo con le integrazioni che emergeranno. “La piattaforma prevede – ha spiegato l’assessore Capone – che si proponga al Governo di estendere a tutto il territorio nazionale le misure che ha disposto per le zone rosse, perché le ricadute della crisi per il coronavirus sono sulle imprese turistiche e della cultura non soltanto di quelle aree, ma anche in tutto in tutto il centro sud. Quindi è indispensabile estenderla a tutta la filiera allargata del turismo e della cultura. Mancano inoltre nei provvedimenti i codici Ateco di imprese indispensabili come le agenzie di viaggio e tutte le imprese della cultura e dello spettacolo per le quali sono evidenti gli effetti di eventi, voli e prenotazioni annullate.

Siamo vicini alle imprese, siamo vicini ai lavoratori ed è necessaria anche la cassa integrazione in deroga per le imprese del settore che non usufruiscono di cassa integrazione ordinaria. La cassa straordinaria può essere un utile strumento in questo momento. Anche la sospensione delle rate dei mutui e la moratoria di alcuni pagamenti sono indispensabili in un momento in cui la liquidità viene meno. Si tratta di un pacchetto di misure, rispetto alle quali chiediamo la massima attenzione al Governo, proprio per ottenere un rilancio dell’economia turistica e culturale su cui si basano molte regioni e su cui tanti risultati positivi stavamo oggettivamente ottenendo anche in Puglia”. Nell’emergenza coronavirus – è stato ricordato – il settore turistico-alberghiero, culturale e dello spettacolo sta pagando un conto particolarmente salato con la perdita di 3,5 miliardi di euro di consumi ed è a rischio la sopravvivenza di 18 mila imprese, con la perdita di 90 mila posti di lavoro, secondo le stime ad oggi più accreditate. Le ricadute dell’emergenza coronavirus non conoscono confini ed interessano allo stesso modo tutti i territori del nostro Paese, oltre naturalmente a quelli che si trovano nelle cosiddette zone rosse. “E’ questo il momento – ha aggiunto la Capone – di essere determinati e univoci, perché c’è la possibilità di intervenire affinché le misure del Governo siano estese a tutto il territorio nazionale e a tutta la filiera del turismo, cultura e spettacolo. Poi con un decreto regionale potremo decidere ulteriori misure aggiuntive a quelle nazionali”.

Le proposte decise in Commissione turismo riguardano: