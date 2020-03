Dal Gargano all’Australia: i Tarantula Garganica al Taranta Festival di Melbourne

Foggia, 03 marzo 2020. Altri pochi giorni di attesa e finalmente partirà il tour 2020 dei Tarantula Garganica . Dal 11 al 15 marzo 2020, infatti, il gruppo farà tappa a Melbourne, in Australia, per la seconda edizione del “ Taranta Festival ” e si esibirà nelle suggestive location di Carlton, South Yarra, North Melbourne e Preston. Dopo il successo del loro ultimo lavoro discografico “Chi nasce e chi more”, assieme al tour che li ha visti protagonisti in Belgio, in Svizzera e di recente in Spagna, i Tarantula Garganica continuano la loro missione, esportando la musica e i ritmi del Gargano dall’altra parte del mondo: il gruppo garganico, dopo le tournee in Europa e in America, approda nel Continente più lontano, l’Oceania.

La tournèe dei Tarantula Garganica è organizzata da: Taranta Festival di Melbourne, Istituto di Cultura Italiano, associazione Pugliesi in Australia in collaborazione con Studio Uno, con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.

Il Taranta Festival torna per la seconda edizione a Melbourne per celebrare la cultura mediterranea e italiana e lo fa attraverso cinque giorni di musica, danza, arti visive, cibo e feste. Con oltre 15 eventi, il Taranta Festival si svolgerà nelle location del Darebin Arts Center, Meat Market e Brunetti, con una molteplicità di spettacoli ed esperienze coinvolgenti. Ad animare il programma di musica dal vivo ci saranno gli spettacoli dei Tarantula Garganica, Enza Pagliara e Dario Muci, Luciano Castelluccia e Peppe Totaro insieme ai talenti italo-australiani Santa Taranta e Arte Kanela. La ricchissima scaletta in programma include anche i The Rustica Project, Delyrium, Banda Bellini e tanti altri artisti.

“Con questa tournèe il gruppo raggiunge 35 concerti internazionali. Esportare la nostra musica e la tradizione del Gargano e della Puglia all’estero è e sarà sempre un motivo di orgoglio per noi, ne siamo molto onorati” – commenta il leader dei Tarantula Garganica, Peppe Totaro , e annuncia – “Questo è un momento molto importante per il gruppo che, in vista dei numerosi appuntamenti dell’imminente tour 2020, si appresta a pubblicare anche due nuovi singoli correlati da videoclip”.

Credit Ph. Mattia de Nittis

I Tarantula Garganica oltre ai concerti terranno anche una serie di workshop dedicati alla danza, alla chitarra battente e al tamburello. Il programma del Festival prevede anche la proiezione del film-documentario “Suonatori di Tarantelle del Gargano”, teso a promuovere la tradizione musicale garganica, obiettivo che è alla base dell’evento estivo “il Raduno dei Suonatori di Tarantella”; il documentario, girato in una passata edizione del Raduno, ritrae gli strumenti tipici della tarantella, i vari stili, la danza e i paesaggi garganici. Il Taranta Festival è stato ideato dagli italo-australiani come occasione perfetta per tornare o anche solo per sperimentare i gusti, i suoni e la cultura della regione mediterranea senza dover salire a bordo di un aereo. Un grande festival che celebra la danza mediterranea, il cibo, la musica e l’arte sta arrivando a Melbourne e i Tarantula Garganica sono lieti di esserne protagonisti.