Foggia, dopo fallimento denuncia “favoritismi” in Tribunale: inchiesta archiviata

Repubblica di Bari

Per la Procura di Lecce non si è in presenza di un “illecito penale”

, 03 marzo 2020. “Le relazioni del giudice sarebbero state successive alle sue decisioni“. E’ quanto appurato (fonte) dal sostituto procuratore di Lecce,, relativamente a un’indagine della Guardia di Finanza relativa a un presunto caso di “corruzione in atti giudiziari nel tribunale di Foggia”. Come riporta il testo di Repubblica, “il giudice” avrebbe “instaurato relazioni” con “alcune curatrici fallimentari a cui sono stati dati incarichi dallo stesso tribunale“., con analisi relative solo a una presunta “violazione di regole deontologiche”. Gli accertamenti su ipotetiche violazioni nella deontologia spetterebbero ora al Consiglio superiore della Magistratura.

La vicenda, scrive Repubblica di Bari, parte da quanto esposto da un farmacista foggiano “che ha prima ha denunciato” i fatti ” per poi “opporsi alla richiesta di archiviazione del pm De Nozza”, sostituto procuratore di Lecce. Come riportato da Repubblica, nel testo a firma di Chiara Spagnolo “La storia nasce dalle procedure fallimentari che hanno coinvolto due farmacie di Foggia e intreccia le cause civili con le indagini penali”. “Il titolare dei due esercizi ha ritenuto che quelle procedure fossero viziate” da ipotetiche “irregolarità“. Da qui la denuncia di “tutti i magistrati che se ne sono occupati, prima a Foggia e poi a Bari“. Come riporta Repubblica di Bari sono “undici le persone” che sono state “iscritte nel registro degli indagati (tra magistrati – alcuni in servizio alla Corte d’Appello di Bari – commercialisti e avvocati), accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e abuso d’ufficio“. Indagato anche l’uomo che ha denunciato i fatti, accusato di “calunnia”.

Le indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza “che ad inizio dicembre (2019,ndr) ha depositato l’informativa finale, che ha portato il pm a chiedere l’archiviazione della vicenda”. Per i finanzieri non sono emersi “episodi corruttivi in capo ai magistrati”. Al contrario, il farmacista potrebbe essere stato “vittima di un raggiro da parte del suo amico, finto intermediario”. La Procura di Lecce ha stabilito che dai presunti rapporti tra giudice e curatrici, “in momenti successivi rispetto ai decreti di nomina”, non sono “scaturiti atti illegittimi”, nè si sarebbero “creati favoritismi”.