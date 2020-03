Foggia. L’ONEAP racconta la pizza e i suoi valori a Siviglia

, 29 febbraio 2020. Si sono svolti il 12 e il 13 febbraio gli incontri con gli studenti del primo e del secondo anno del corso di Dietetica dell’Università Centro di Studi Sanitario Dr Arduán di Siviglia, in Spagna. Gli incontri, tenuti da rappresentanti dell’ONEAP, l’Organizzazione Nazionale Esperti Assaggiatori di Pizza, unica in Italia e nel mondo, hanno avuto ad oggetto il prodotto italiano più conosciuto: la pizza. Guido Di Paolo, Presidente dell’Oneap, ha così commentato l’esperienza: “Dobbiamo ringraziare l’Università Centro di Studi Sanitario Dr Arduán di Siviglia che ci ha ospitati e tutti i docenti che hanno sostenuto questa iniziativa. L’Oneap ha, tra i suoi scopi, quello di diffondere la cultura e la tradizione della pizza italiana nel mondo e questa è stata per noi una occasione da non perdere. E’ stata una esperienza fantastica, siamo stati accolti con entusiasmo e abbiamo riscontrato un’ ottima preparazione degli studenti in materia nutrizionale, sempre in riferimento alla pizza stessa. Abbiamo colto l’occasione per presentare l’Oneap e la realtà italiana che vive e si sviluppa intorno al prodotto pizza”. Gli studenti, inoltre, accompagnati e guidati dal pizzaiolo Lorenzo Minervini, anche lui membro ONEAP, hanno svolto una esercitazione pratica per la realizzazione di un impasto integrale e di uno senza glutine.

“L’Oneap è una realtà in crescita, nuova nel settore, con un enorme potenziale. – continua Guido Di Paolo – Abbiamo in programma nuove masterclass di assaggio della pizza e un corso completo per il rilascio del certificato di Esperto Assaggiatore di Pizza. Il nostro percorso è appena iniziato”.

Per dettagli e maggiori informazioni info@oneap.it – cell. 3806345153.