Furto associazione volontariato a Trinitapoli, Mennea “Atto vile”

. “Ritengo che non ci siano parole per condannare il gesto di chi, la notte scorsa, ha forzato un camion dell’associazione Avs di Trinitapoli e rubato il gasolio dal serbatoio, non avendo trovato altri beni al suo interno. Mi unisco all’appello, già rivolto al sindaco della cittadina dalla presidente dell’associazione Antonietta De Rosa, affinché simili gesti possano essere prevenuti, ad esempio con l’installazione di telecamere e fari davanti alla sede, che fungano da deterrente”. Lo dichiara il consigliere regionale e comunale Pd di Barletta,, in seguito alla denuncia del furto di gasolio da parte della presidente dell’associazione Avs di Trinitapoli, che è anche responsabile del coordinamento provinciale.

“I volontari sono persone che dedicano il proprio tempo ad aiutare gli altri, senza alcun compenso”, ricorda Mennea. “Il carburante del camion era ovviamente necessario per consentire ai volontari di compiere il loro lavoro, che riguarda l’ambito della Protezione civile. Per questo il gesto è davvero deprecabile e spero che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili. Ma più di tutto è necessario – conclude – adottare misure per prevenire il ripetersi di gesti simili”.