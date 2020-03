Il Summit Nazionale delle Diaspore fa tappa a Foggia

Foggia, Lo sviluppo e il radicamento della cooperazione internazionale sono un formidabile strumento operativo e concreto di contro-narrazione della relazione tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, tra italiani e migranti. La disseminazione della conoscenza delle opportunità di formazione, partecipazione attiva e finanziamento esistenti in questo settore dell’economia sociale è il compito specifico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che promuove l’incontro territoriale in programma a Foggia sabato 7 marzo, a partire dalle ore 10.00, presso Palazzo Dogana / Sala della Ruota (piazza XX Settembre, 22).

Focus dell’incontro, patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia, sarà il ruolo e il protagonismo femminile nell’associazionismo migrante e nella cooperazione internazionale. Le donne sono, con sempre maggiore diffusione, figure chiave nei gruppi informali e nelle organizzazioni che operano nell’ambito cooperazione internazionale; quindi, l’obiettivo è stimolare una riflessione al femminile su come valorizzare la loro partecipazione alla nuova narrazione del fenomeno migratorio attraverso esperienze di vita, attivismo, arte e iniziative culturali. Il workshop è parte del Summit Nazionale delle Diaspore, evento itinerante che ha l’obiettivo di promuovere, complessivamente, il valore delle diaspore in senso culturale, sociale ed economico.

L’incontro a Foggia è rivolto a tutti i Cittadini, italiani e migranti, già attivi o interessati ad attivarsi nel mondo delle migrazioni e della cooperazione, e che vogliano strutturare o rafforzare la propria capacità operativa. L’obiettivo è accogliere le istanze territoriali specifiche per condividere l’individuazione di altrettanto specifiche linee operative all’interno dei programmi di cooperazione allo sviluppo con il supporto dei rappresentanti dell’Agenzia e del Summit nazionale delle Diaspore. L’agenda dell’incontro prevede l’avvio delle attività alle 10.00 con la registrazione dei partecipanti. La prima sessione avrà inizio alle 10.30 con i saluti istituzionali del vice presidente della Provincia di Foggia Rosario Cusmaie del presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Paolo Campo, a cui seguiranno gli interventi del coordinatore del progetto Cleophas Adrien Diomae del dirigente dell’ufficio Sviluppo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo Pietro Pipi. A partire dalle 11.00 si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi di Ada Ugo Abara, componente dell’Area coordinamento del Summit Nazionale delle Diaspore, dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni partecipanti e delle donne che hanno dato vita ad azioni positive di sostegno, formazione e impresa con l’ausilio degli strumenti forniti dall’Agenzia. Durante l’incontro sarà presentata l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e gli strumenti finanziari a disposizione del sistema della cooperazione internazionale.

Appuntamento a Foggia sabato 07 marzo 2020, dalle 10.00 alle 13.30, presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana – Piazza XX Settembre, 22. Info e prenotazioni: segreteria@summitdiaspore.org/ +39 3393366080

focus. Il progetto Summit Nazionale delle Diaspore, è un percorso di incontri e formazione sul territorio nazionale, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dalla Fondazione Charlemagnee dalle Fondazioni di origine bancaria italiane che promuovono l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso; realizzato in partnership con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Gruppo Migrazione e Sviluppo del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS)e con Studiare Sviluppo. Il progetto gode inoltre del supporto tecnico di CeSPIe Associazione Le Reseau e dellamediapartnership con l’Agenzia di Stampa DIRE. Maggiori info su www.summitdiaspore.org.