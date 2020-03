Incidente tra Lacedonia e Candela, morto motociclista

Roma

sull’A16 Napoli–Canosa

, 3 marzo 2020 – Poco dopo le ore 17:20è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Lacedonia e Candela, verso Canosa, che ha visto coinvolte due motociclette., le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e non si registrano code verso Canosa.sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple.