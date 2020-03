Lasorsa vs Tarantino: è diatriba mediatica sui loculi cimiteriali

Orta Nova, 03 marzo 2020. I loculi cimiteriali, la loro costruzione, la gestione della procedura: pomo della discordia tra Dino Tarantino e Mimmo Lasorsa negli ultimi giorni. Ed è scontro mediatico dalle rispettive pagine Facebook. “Sindaco, Perché stai restituendo ai cittadini le somme versate in prevendita per l’acquisto dei nuovi loculi!? Il silenzio, come sempre, sarà la tua risposta!?”. Così Tarantino, sabato 29 febbraio, a introduzione di un video con un suo intervento pubblicato sul social fondato da Zuckerberg.

Un video nel quale l’attuale consigliere di minoranza sostiene di aver saputo che l’Amministrazione Lasorsa starebbe restituendo agli interessati quote versate da quei cittadini che avevano mostrato intenzione di acquisire loculi nel 2016. Un’iniziativa che l’ex sindaco sembra non condividere: “Vi siete solo scrollati di dosso la responsabilità di garantire il rapporto tra cittadini e impresa che sta realizzando i lavori”. Un rapporto, insiste il consigliere nel suo intervento, che l’allora Amministrazione Tarantino aveva voluto che fosse regolato da un criterio: quello di evitare qualsiasi speculazione da parte dei privati a tutela dei cittadini. Un criterio che starebbe ignorando l’amministrazione Lasorsa, stando alle parole pronunciate dal consigliere comunale nel suo video: “Voi vi siete lavati le mani. Non vi azzardate a riconoscere il diritto di prelazione a chi per anni aveva lasciato i propri risparmi nelle casse comunali”.

Diversa la posizione espressa da Lasorsa, ieri sempre su Facebook. Secondo l’attuale sindaco, nonostante a partire dal 2016 l’Amministrazione Tarantino allora al governo della cittadina avesse introitato 240 mila euro per la costruzione dei nuovi loculi, “non ha mai fatto partire i lavori”. Il 03/02/2016 l’allora giunta comunale presieduta da Tarantino, racconta quindi Lasorsa, autorizzava il responsabile dell’area Tecnica alla predisposizione di tutti i documenti necessari per la concessione di loculi cimiteriali di futura costruzione. “Purtroppo MAI realizzata” incalza Lasorsa “Sì, mai realizzata da te e dalla tua amministrazione!”.

Successivamente, continua nel suo resoconto il primo cittadino ortese, veniva indetto e approvato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse che prevedeva a titolo d’acconto un versamento di euro 1.000 a loculo, pari al 50% del costo dello stesso che si intendeva ricevere in concessione dal Comune. A seguito di tale manifestazione d’interesse, il comune di Orta Nova avrebbe così introitato i circa 240 mila euro. Appena insediata, dunque, l’amministrazione Lasorsa, avrebbe preso atto della mancata realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali “con finanziamento a carico del solo bilancio comunale”, e avrebbe, di conseguenza, pensato di dover tutelare il diritto dei cittadini al rimborso dell’acconto versato di 1.000 euro.

Rispedisce quindi al mittente la provocazione il sindaco Lasorsa, riproponendo la domanda “Perché, nonostante fossero stati introitati circa 240 mila euro dai cittadini per la costruzione di loculi, il comune non ha mai disposto la costruzione degli stessi?”. Sembrerebbe che durante gli anni dell’Amministrazione Tarantino, e precisamente in data 30/11/2016, una ditta di Napoli avrebbe avanzato una proposta al comune di Orta Nova per la realizzazione in concessione di loculi mediante l’istituto del project financing.

Dopo varie vicissitudini e integrazioni della stessa proposta, in data 15/02/2018 sarebbe stata avviata la gara per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dei loculi del cimitero del comune di Orta Nova e in data 16/01/2019 sarebbe stato stipulato il contratto di project financing con la stessa ditta di Napoli. Ma i lavori sarebbero partiti solo poco più di due mesi dopo l’insediamento dell’Amministrazione Lasorsa.

“In data 14/09/2019” fa notare l’attuale sindaco “è iniziata la costruzione dei loculi cimiteriali (attualmente in corso) nel pieno rispetto di quanto previsto nel contratto di project financing”.

A cura di Daniela Iannuzzi