Manfredonia, allagamenti immobili a Ippocampo: risarcimento, Comune resiste

Comune di Manfredonia

, 03 marzo 2020. Con recente atto, ilha deliberato di resistere nel giudizio di appello proposto dalla Regione Puglia allae di proporre appello incidentale alla sentenza stessa, per le motivazioni innanzi indicate, con affidamento all’Avv.dell’incarico di rappresentare e difendere.

In particolare, come da atti, “con sentenza n. 2037/2019 pubblicata il 13.09.2019 il Tribunale di Foggia ha ritenuto responsabili in solido il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia per gli allagamenti provocati agli immobili dai sigg.ri (..) + 23 siti nel Villaggio Ippocampo Viale Azzurro e Viale Fantasia a partire dal 2008, a seguito di fenomeni di inondazione, condannandoli al risarcimento dei danni, oltre alla condanna alle spese di giudizio e rimborso spese CTU. Con atto di citazione con istanza di sospensione, la Regione Puglia ha impugnato la citata sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari solo nella parte in cui ha condannato in solido i due Enti al risarcimento del danno, chiedendo il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia. Con nota del 11.11.2019 l’Avvocatura nel trasmettere copia dell’appello ai Dirigenti competenti, rimarcava la necessità della costituzione in giudizio dell’Ente.

Il Comune sipontino ha “ritenuto, pertanto, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, di dover resistere nel predetto giudizio, provvedendo al conferimento dell’incarico all’Avvocatura Civica, attesa la competenza regionale in materia di interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, e di proporre appello incidentale alla sentenza n. 2037/2019, atteso che le inondazioni in questione sono eventi e fenomeni naturali”.