Manfredonia, parcheggi pubblici a pagamento: ecco il bando. Valore 5.5 milioni per 5 anni

, 03 marzo 2020. Nelledella Commissione d’indagine insediatasi nel Comune – con successiva relazione che, dopo iter, ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale – , ci sono stati anche gli affidamenti dei “” dell’Ente. In primis il. Nelle sue analisi, la Commissione aveva ricostruito la storia degli ultimi 25 anni del servizio evidenziando tra l’altro che “non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata“ ma, nonostante questo, era stata sottolineata “l’assoluta inerzia (..) della componente politica” e “burocratica di fronte a palesi situazioni di illegittimità e abusivismo“.

Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha reso noto i termini della “Procedura aperta telematica per l’affidamento concessione servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia del Comune di Manfredonia“. Saranno ammesse pertanto “solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica messa disposizione dall’Amministrazione. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione“.

“L’affidamento – come emerge – riguarda la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia del Comune di Manfredonia e le attività accessorie e connesse”. Il valore della concessione ammonta ad € 5.569.313,75 per 5 anni di concessione. E’ prevista” la corresponsione di un canone concessorio pari al 35,00% degli incassi totali quale minimo posto a base di gara equivalenti ad E. 1.982.216,69″.

Cauzioni o garanzie richieste: Cauzione provvisoria di e 111.386,27 pari al 2% del valore globale della concessione.

LA STORIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DEI PARCHEGGI RICOSTRUITA DALLA COMMISSIONE D’INDAGINE. Per il servizio dei parcheggi a Manfredonia, secondo la ricostruzione della Commissione d’indagine, si parte dal 1994 quando la Giunta comunale “individuava” le aree da destinare a parcheggio a pagamento. In seguito, con una delibera del Commissario Prefettizio del 1995, per la gestione dei parcheggi si fece ricorso allo “strumento dell’affidamento in concessione“, sulla base di “apposita gara informale da espletarsi con tutte le ditte locali iscritte alla CCIA e sulla base di apposito capitolato“. All’esito di tale gara, con una delibera del 1997, il servizio veniva affidato alla Cooperativa Sant’Antonio. Durata “1 anno”. “L’affidamento del servizio con apposite delibere di Giunta è stato più volte prorogato e modificato“, osserva la Commissione. Sulla fine del 1999, con delibera del Consiglio Comunale, il Comune stabiliva di “provvedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi per la durata di anni tre alle cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge“. Tuttavia, “dagli inizi del 2000 e per tutto il 2001″, ”nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento della concessione”, la Giunta emanava “una serie di delibere con proroghe temporanee” per la gestione del servizio pubblico a favore della Cooperativa Sociale Sant’Antonio. “Nell’ultima citata (delibera,ndr) la Giunta – osserva la Commissione – , superando oltremodo i limiti di competenza istituzionali, confermava, addirittura, l’incarico svolto” dalla citata Cooperativa sociale “per la gestione dei parcheggi fino alla approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano da parte del Consiglio Comunale“. Praticamente “sine die”, osserva la Commissione d’indagine.

In base a quanto sarebbe emerso dalle verifiche effettuate e riportate dalla Commissione d’indagine, la gestione dei parcheggi pubblici da parte della citata Coop. sociale Sant’Antonio si è “protratta fino al febbraio 2019“. O per meglio dire “fino all’intervento” della Commissione d’indagine, che “dal 9 gennaio 2019” (“data di insediamento e di primo accesso“) “ha richiesto all’ente locale di fornire informazioni e chiarimenti sull’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento“.

La passata replica del già presidente della Coop Sant’Antonio: “Noi i danneggiati. Ora verso la chiusura”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it