San Severo. Esami pubblici, assolto funzionario accusato di falso

il fatto non costituisce reato

, 03 marzo 2020. Nel pomeriggio di oggi ilha emesso la sentenza nei confronti diMichele, funzionario della Regione Puglia, accusato di falso. L’imputato, difeso dall’avv., e’ stato assolto con la formula perche’

Nella fase delle indagini il Gagliardi, insieme a diverse altre persone, venne anche messo agli arresti domiciliari per alcuni mesi, con l’accusa di aver presieduto esami pubblici a candidati che addirittura non erano presenti. Il Pm aveva chiesto una condanna a 2 anni di carcere. Durante il processo la difesa invece ha dimostrato che l’imputato era stato tratto in errore da un altro componente della commissione esaminatrice.