Truffe al SSN, nei guai un medico di famiglia e due farmacisti

Il, al termine di attività investigativa diretta a contrastare il fenomeno delle truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale / Regionale, ha eseguito il provvedimento cautelare della sospensione di 12 mesi dalla professione nei confronti di un medico di medicina generale, nonchéderivante da illecita attività del professionista. Il medico, titolare di uno studio in Bari, è stato ritenuto responsabile di truffa per aver prescritto farmaci ad alto costo,, ad ignari pazienti esenti, per i quali era previsto il rimborso da parte del SSN, cedendoli a pagamento a terzi. Coinvolti anchedel capoluogo pugliese, rei di aver fatto uso delle ricette false con cui il medico richiedeva il rimborso.