“Andrà tutto bene”: e invece…

Ce lo siamo urlati dai balconi, ve lo ricordate? Forse vi sembrano passati eoni, ma è un anno: certo, non è poco, ma il tempo percepito, così come le temperature percepite, è sempre un’altra storia. “Andrà tutto bene”. Invece no, non è andato tutto bene. Siamo in ritardo sulle nostre vite, ci siamo presi un momento per respirare, ma questo momento è durato molto più del desiderabile (desiderabile da alcuni, poi, mica da tutti).

Gli esseri umani, forse, stanno fallendo, forse noi stiamo fallendo.

Ma tutto è perduto? Cosa possiamo fare per tenere alta la guardia, sia con i nemici interiosi (ansia, paura, tristezza imperante), che con quelli esterni (ovviamente lui, il Virus)?

Nelle prossime righe vedremo non solo cosa dire a un figlio o una figlia, che, ricordiamo, probabilmente si stanno perdendo gli anni migliori della loro vita chiusi nella loro cameretta, senza poter nemmeno andare a un concerto e…già, i concerti. Ve li ricordate, i concerti? Leggete più sotto, se ve li ricordate, se avete voglia di alzare un po’ la voce, se pensate che, se pure molto è andato perduto, noi tutto rivogliamo indietro, tutto, e anche di più.

C’ERA UNA VOLTA LA MUSICA LIVE…

Questa pandemia globale ci ha tolto un numero di cose difficilmente elencabile, almeno, non in un articolo di questo tipo. Nessuno può dimenticarsi delle “Stanze degli abbracci”, ad esempio, che, sole, hanno permesso ai parenti di ospiti in RSA di tornare a vedersi. Non a tutti è stata data questa possibilità, chi scrive lo sa bene, dovrete crederci sulla fiducia. Questa è solo una delle cose strazianti che ci sono state date da vivere nel corso dell’ultimo anno.

Ma ci sono altre questioni, che potrebbero sembrarci di poco conto, e invece di poco conto non sono: certo non si tratta della vita di un nostro caro costretta a spegnersi senza nemmeno un abbraccio, ma è la vita di tutti, la qualitù della vita di tutti, anzi.

Per questo decidiamo di prendere un esempio tra le migliaia di esempi possibili e di parlarvene, per quello che possiamo: l’iniziativa denominata “L’ultimo concerto?”. 130 band, in 130 locali, hanno dato vita a un flash mob che ha invogliato una grande quantità di pubblico a mettersi davanti agli schermi da casa per gustarsi un concerto streaming, per poi lasciarli a bocca asciutta, per mostrare quanto le realtà dei club, dei locali e delle maestranze italiane siano precarie. Di più: precarissime.

I vostri figli, detto in poche parole, rischiano di non poter vedere un concerto dal vivo, nei prossimi anni: questo perché moltissime realtà stanno chiudendo i battenti, lasciate a secco da un governo che ha definito gli artisti “quelli che ci fanno divertire”. L’arte non è questo. La musica non è questo. Certo, talvolta è ANCHE questo, ma bisogna andarci con le pinze.

Manteniamo alta la guardia, non facciamoci distrarre da dispute e da logorroici battibecchi sui social, badiamo al sodo: cerchiamo di focalizzarci sul mondo che sarà, o che potrebbe essere grazie agli sforzi nostri e di tutti quelli come noi, di quelli che hanno intenzione di lottare, che non intendono darsi per vinti.

Un giorno, potremo raccontarlo ai nostri figli e vedere una luce orgogliosa nei loro occhi piccoli. (nota stampa)