STESSO GIORNO, STESSA ORA, MA NON STESSO MODO DI VIVERE LA VITA E PENSARE AL BENE DEGLI ALTRI (DA FACEBOOK)

“Domenica pomeriggio, stessa ora nella foto in basso si percepivano 18 gradi e si poteva stare anche senza giacca! Domenica pomeriggio, stessa ora, nella foto in alto si percepivano 37 gradi e non si poteva neanche togliere la tuta! Nella foto in basso la voglia di stappare bollicine e fare festa faceva venir voglia di togliersi la maschera e incrociare i calici! SI FA FESTAAA!!!”.

Lo scrive in un posto Gianluca Castigliego, dottore “Infermieristica nelle Urgenza e Rianimazione presso Docente universitario”, Intensive Care Unit Nurse (ICU Nurse) presso Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.

“Nella foto in alto, avevamo una sete e una voglia di bere anche l’acqua del rubinetto, ma non potevamo neanche toccarla la maschera!!! E poi… che cazzo dovevamo festeggiare???

Nella foto in basso il rumore dei sacchetti di patatine per l’apericena facevano più casino delle stesse onde del mare! Cric croc nelle bocche e sorrisi a 32 denti!”.

“Nella foto in alto avevamo chiuso l’ennesimo sacchetto e neanche il Din Don delle campane funebri ci si poteva permettere, ma solo una quasi degna sepoltura con pochi parenti! E col cazzo che vi era voglia di sorridere! I pianti e le urla di dolore facevano più rumore dei sacchetti di patatine!!!”.

“Nella foto in basso la vita è solo un gioco, un aperitivo, un bollicine, un enorme festa, un enorme rischio!!! Lo stesso rischio che ci portiamo a casa e condividiamo con gli abbracci ai nostri nonni, genitori, figli, ecc… gli stessi che ci ritroviamo spesso a chiudere nei sacchetti e a riconsegnarvi, freddi e pronti per la sepoltura! Vi dico solo che ci siamo rotti il cazzo di entrare nelle tute per poter concedere a egoisti e cogl…. come voi di fregarvene del mondo che vi circonda!!! Nella foto di sopra proviamo e proveremo a salvare vite!

Nella foto di sotto continuerete a aprire sacchetti per festeggiare, mentre noi i sacchetti li chiuderemo per sempre!! BASTA! AMATEVI E AMATECI! SIAMO ESAUSTI!!!”, conclude nel post.