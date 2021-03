Consigli e suggerimenti per organizzare una fiera

Partecipare ad un fiera è da sempre un ottimo modo per pubblicizzare la propria azienda e far conoscere il proprio brand ad un numero maggiore di persone, persone che potrebbero essere realmente interessate a quello che facciamo e proponiamo.

Perché questa esperienza si riveli un buon investimento, un vero successo, è importante curare l’organizzazione in tutti gli aspetti, tenendo conto di alcune linee guida che possono metterci nella condizione ideale per trarre il massimo dall’evento.

Scegliamo la fiera più adatta

La prima cosa essenziale di cui tener conto è la scelta della fiera giusta. Gli eventi a cui si può partecipare possono essere davvero molti. E’ quindi fondamentale virare su quello che è più vicino al nostro campo di competenza. Scegliere la fiera sbagliata, che non ha alcun collegamento con il nostro lavoro, ci farà sentire un po’ dei pesci fuor d’acqua, rendendo vani i nostri sforzi.

Svolgiamo al più presto le pratiche burocratiche

Mettiamo nero su bianco tutte le procedure burocratiche che dovremo affrontare per parteciparvi regolarmente. Informiamoci della documentazione necessaria, degli enti o delle figure che dobbiamo contattare, e cerchiamo di assolvere quanto prima a queste pratiche. Eliminare dalla nostra lista delle cose da fare la parte burocratica ci permetterà di concentrarci sugli aspetti maggiormente legati al successo della nostra partecipazione.

Stabiliamo un budget

Una volta che avremo scelto la fiera giusta per noi, possiamo stabilire quale è il nostro budget. Se non abbiamo mai partecipato ad un evento simile, possiamo farci un’idea di quali saranno i costi da sostenere consultando il sito internet dell’evento e vedendo quali sono i prezzi per l’affitto del posto per lo stand, moltiplicandolo per i giorni che dovremo rimanere. Consideriamo anche i costi per il viaggio e per contattare la ditta che si occupa di Allestimento Eventi, che sa esattamente di cosa abbiamo bisogno per realizzare uno stand funzionale, pratico ed accattivante.

Scegliamo le strategie di marketing

Stabiliamo quali saranno le strategie di marketing da utilizzare per attirare più persone. In una fiera le persone devono scegliere tra diversi stand quelli che maggiormente catturano la loro attenzione. Ecco perché il nostro deve essere in qualche modo unico. Potremmo sfruttare, ad esempio, la tecnologia per realizzare una zona interattiva e coinvolgente che parli della vostra azienda e di cosa la rende diversa dalle altre.

Pensiamo a quali sono i punti forti della nostra azienda e cerchiamo di evidenziarli da subito quando contattiamo qualcuno.

Quando qualcuno si ferma al nostro stand, pensiamo a quali saranno i modi per coinvolgerli positivamente e colpire la loro attenzione. Quando si allontaneranno dovranno continuare a pensare alla vostra presentazione.

Prepariamo gadget e brochure

In tal senso sarà utile anche fornire qualcosa di tangibile che metta le persone nella condizione di ricordarsi di voi. Prepariamo dei gadget e delle brochure che riproducano in maniera vivida almeno una caratteristica del vostro marchio e che contenga i dati necessari per contattarvi in futuro o per visitare il vostro sito. (nota stampa)