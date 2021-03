Covid Puglia, crescono contagi fra bambini: +37% tra 6 e 10 anni

Bari, 03/03/2021 – (repubblica) Il virus dilaga fra i più piccoli. È il dato preoccupante che emerge dall’analisi dei dati consolidati sui contagi registrati la settimana scorsa. Stando a questa analisi, su base regionale c’è stato un incremento del 24 per cento dei casi rispetto alla settimana precedente. Incremento che è particolarmente evidente nelle province di Foggia e Bari, dove l’aumento dei casi rispetto ai sette giorni precedenti è superiore al 30 per cento. Ma dall’analisi emerge soprattutto un marcato aumento dei casi registrati fra i più piccoli, ovvero nella fascia dai 6 ai 10 anni di età, dove si registra un incremento del 37 per cento rispetto alla settimana precedente. Ora il nuovo dpcm firmato dal governo e che entrerà in vigore da sabato prossimo stabilisce un criterio più preciso in merito alla possibilità di tenere aperte o chiuse le scuole: istituti chiusi in zona rossa e nelle altre zone con 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Al momento in nessuna delle province si tocca quell’incidenza indicata dal governo. La scorsa settimana in Puglia c’era un’incidenza di 168 casi ogni 100mila, mentre la provincia di Bari viaggiava sui 235 casi. È probabile che il capoluogo di regione e Foggia tocchino i 250 entro la settimana. (repubblica)