Covid Puglia, medico positivo dopo seconda vaccinazione

Bari, 03/03/2021 – (repubblica) Un medico dell’ospedale San Paolo di Bari, di 40 anni, è risultato positivo al Covid dopo la doppia dose del vaccino Pfizer. L’uomo, impegnato nella terapia intensiva del presidio ospedaliero, nei giorni scorsi aveva accusato sintomi lievi come raffreddore, stanchezza e perdita del gusto e dell’olfatto. “I risultati, analizzati dalla professoressa Maria Chironna dell’Istituto igiene, hanno certificato la positività al Covid-19 nonostante la presenza degli anticorpi. Il successo vaccinale dunque c’è, e lo confermano anche i sintomi lievi che ha il medico”. Del resto, rimarca la stessa Chironna, “i vaccini funzionano nel momento in cui proteggono le persone dalle forme severe del Covid ed evitano che i pazienti finiscano in ospedale: l’obiettivo primario della vaccinazione è questo. Che poi – aggiunge – ci possa essere una piccola quota di popolazione che si infetta dopo il vaccino, anche se è passato molto tempo e anche se ha sviluppato gli anticorpi, è nell’ordine delle cose. Del resto è stato documentato in tutto il mondo. E ce lo aspettiamo”. (repubblica)