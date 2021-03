“Due milioni e mezzo di euro per Carapelle, rinascita per il paese”

CARAPELLE – Finanziamenti senza precedenti per Carapelle, che può finalmente investire in opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici.

L”amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Di Michele, grazie alla partecipazione ad un apposito bando, ottiene un risultato mai registrato nel paese dei Cinque Reali Siti: circa due milioni e mezzo di euro così suddivisi:

600.000 per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del CCR (oltre a quelli già ottenuti per l’ampliamento), altri 600.000 euro per il rischio idrogeologico del cimitero (soprattutto le sue recinzioni).

Con 317.000 euro si potranno effettuare i lavori per la fogna bianca.

Ma non è tutto: oltre al milione e mezzo di euro ottenuto, Carapelle è risultata in graduatoria per ulteriori 983.000 euro (in attesa di copertura finanziaria), che verranno utilizzati per la messa in sicurezza della Casa Comunale ed entro la fine dell’anno dovrebbero arrivare.

Un chiaro segnale che la buona amministrazione ed il buon lavoro pagano sempre. (nota stampa)