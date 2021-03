(RADIOMANFREDONIACENTRO, ore 16). Giusto una settimana fa, nella nostra rubrica “L’Angolo del cittadino” su segnalazione di un cittadino residente a Manfredonia in Viale Dei Crociati, avevamo mostrato le immagini di una rilevante perdita di acqua proveniente da una conduttura idrica di Acquedotto Pugliese, ubicata nella campagna circostante. Ebbene, il nostro invito rivolto all’AQP, di provvedere alla riparazione della detta conduttura, ha sortito effetto.

Nella mattinata di ieri, sono giunti sul posto dei mezzi meccanici, che hanno spianato la strada ad altri mezzi per mezzo dei quali di operai e tecnici hanno potuto anche notte tempo, provvedere alla riparazione della conduttura e quindi alla eliminazione della rilevante perdita di acqua potabile.

Non ci resta, quindi, che porgere i nostri ringraziamenti ad Acquedotto Pugliese, per la tempestiva riparazione della conduttura in perfetta sintonia con quello che è il proprio slogan che cosi recita: “Acqua da amare”, insieme per dare valore al bene più prezioso.

A cura di Antonio Castriotta