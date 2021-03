Foggia, “Vaccino blocca variante inglese”: scoperta Istituto Zooprofilattico

Foggia, 03/03/2021 – (repubblica) Il vaccino funziona anche contro la variante inglese. Quella che finora è stata una congettura degli scienziati di mezzo mondo, con la mappa delle mutazioni registrate nel Regno Unito alla mano, è diventata una prova. Ne sono certi i tecnici dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata guidati da Antonio Fasanella. Gli stessi che nel laboratorio di massima sicurezza di Foggia hanno sperimentato come il siero prelevato dal sangue di 12 collaboratori già vaccinati impedisca al virus made in Uk di replicarsi. “Si blocca, si blocca”, ripete Fasanella. E non sembrano esserci dubbi sul punto. “Abbiamo preso quel siero e l’abbiamo messo a contatto con la variante inglese del virus su quella che noi chiamiamo coltura cellulare. Ovvero un tappeto di cellule utili agli esperimenti di questo tipo”, ricordano i ricercatori. Risultato: le cellule non sono state intaccate affatto dalla variante. “E dunque il virus, che qui siamo in grado di far crescere e manipolare, non si è più replicato: è stato inibito nella sua crescita”, ricorda il direttore dell’istituto foggiano.(repubblica)