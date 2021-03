Il Tar respinge il ricorso di Iaccarino, si prepara il nuovo presidente

Foggia, 03 marzo 2021. Il Tar avrebbe rigettato il ricorso di Leonardo Iaccarino sulla revoca dalla presidenza del Consiglio. I consiglieri del Comune di Foggia, in attesa della conferma ufficiale, avevano comunque già indetto per donami pomeriggio una conferenza dei capigruppo.

Il presidente Giulio Scapato, che ha sostituto Iaccarino in questo periodo dalla sua revoca, spiega: “E’ chiaro che si tratta di una sentenza di primo grado e che si può fare ricorso al Consiglio di Stato ma possono occorrere anche dei mesi, noi dobbiamo ricostruire gli organismi consiliari che ora sono monchi”.

Oggi stesso il fulmine al ciel sereno delle dimissioni dell’assessore Vacca ai servizi sociali “per motivi strettamente personali”.

La casella vuota, a questo punto, rientra nella ricomposizione di giunta e consiglio comunale in vista della sostituzione della delega in ambito tutto leghista, se non interviene, direttamente, con la scelta dello stesso nuovo presidente. Un’ipotesi da verificare con gli altri partiti della maggioranza.

Paola Lucino, Foggia 03 marzo 2021